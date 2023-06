By

मुंबई : ITBP ड्रायव्हर भरती २०२३ अधिसूचना प्रसिद्ध झाली आहे. ITBP कॉन्स्टेबल ड्रायव्हरच्या 458 पदांसाठी भरती करणार आहे. अधिसूचनेनुसार, भरतीसाठी अर्ज 27 जूनपासून सुरू होतील. तर उमेदवार 26 जुलै 2023 पर्यंत अर्ज करू शकतील.

वयोमर्यादा, अर्ज शुल्क आणि इतर सर्व माहिती या लेखात दिली आहे. याशिवाय, अधिक तपशील उमेदवार अधिकृत वेबसाइट itbpolice.nic.in वर देखील पाहू शकतात. (recruitment of driver in ITBP job for 10th pass )

itbp ड्रायव्हर भरती तपशील

ITBP कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर भरती 2023 मध्ये, सामान्य श्रेणीसाठी 195 पदे, OBC साठी 110 पदे, EWS साठी 42 पदे, SC साठी 74 पदे आणि ST साठी 37 पदे ठेवण्यात आली आहेत. 458 पदे भरतीद्वारे भरली जाणार आहेत.

वय श्रेणी

ITBP कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर भरती 2023 साठी किमान वय 21 वर्षे आणि कमाल वय 27 वर्षे ठेवण्यात आले आहे. या भरतीमधील वय 26 जुलै 2023 हा आधार मानून मोजला जाईल. राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना वयोमर्यादेतही सवलत दिली जाईल.

शैक्षणिक पात्रता

ITBP कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर भरती 2023 साठी पात्रता निकष 10 वी पास आहे. यासोबतच उमेदवाराकडे अवजड वाहन चालविण्याचा परवानाही असावा.

ITBP भरतीसाठी अर्ज कसा करावा

सर्व प्रथम अधिकृत वेबसाइटवर जा.

ITBP Driver Recruitment 2023 वर क्लिक करा.

यानंतर, ITBP कॉन्स्टेबल ड्रायव्हर भरती 2023 ची अधिकृत अधिसूचना काळजीपूर्वक वाचा.

Apply Online वर क्लिक करा.

त्यानंतर उमेदवाराने अर्जामध्ये विचारलेली सर्व माहिती भरावी लागेल.

आवश्यक कागदपत्रे, फोटो आणि स्वाक्षरी अपलोड करा.

अर्ज पूर्णपणे भरल्यानंतर, तो अंतिम सबमिट करा.

यानंतर, फॉर्मची एक प्रत डाउनलोड करा आणि ती तुमच्याकडे ठेवा.