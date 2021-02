सोलापूर : आज इंजिनिअरिंग डिप्लोमा, इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट पास बेरोजगार नोकरीच्या शोधात आहेत. मात्र नेमक्‍या नोकरीच्या जागा कुठे व किती निघाल्या, त्यासाठी अर्ज कसा करायचा, नेमकी शैक्षणिक पात्रता काय असावी, डिग्रीशिवाय इतर अनुभव काय हवेत, ऑनलाइनवर माहिती मिळवण्यात येणाऱ्या अडचणी यामुळे अनेक बेरोजगार नोकरीविना फिरत आहेत. मात्र आपण नोकरी शोधत असाल तर ही बातमी आपल्यासाठी महत्त्वपूर्ण असू शकते. हिंदुस्थान एरोनॉटिक्‍स लिमिटेडने (एचएएल) प्रशिक्षणार्थी भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. त्याअंतर्गत एकूण 165 पदे नेमली जातील. अभियांत्रिकी पदवीधर ऍप्रेंटिसची (इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट ऍप्रेंटिसची) 87 पदे भरण्यासाठी नेमणूक करण्यात येणार आहे. "एचएएल'च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाण्यासाठी या लिंकवर थेट क्‍लिक करा

टेक्‍निशिअन डिप्लोमा ऍप्रेंटिसच्या पदांसाठीही नेमणुका करण्यात येणार आहेत. अशा परिस्थितीत इच्छुक आणि पात्र उमेदवार 25 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत अर्ज करू शकतात. उमेदवार राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना (नॅशनल ऍप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम) पोर्टलवर जाऊन अर्ज करू शकतात. mhrdnats.gov.in. वर ऑनलाइन अर्ज करताना उमेदवारांनो, हे लक्षात ठेवा, की अधिसूचना संपूर्णपणे वाचून घेणे महत्त्वाचे आहे. कारण, अर्जामध्ये काही दोष आढळल्यास अर्ज नाकारला जाईल. भरावयाच्या पदांचा तपशील इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट ऍप्रेंटिस : 87 पदे

एरोनॉटिकल इंजिनिअर : 5 पदे

कॉम्प्युटर इंजिनिअर : 5 पदे

सिव्हिल इंजिनिअर : 2 पदे

इलेक्‍ट्रिकल इंजिनिअर : 18 पदे

इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स अँड टेलिकम्युनिकेशन इंजिनिअर : 20 पदे

मेकॅनिकल इंजिनिअर : 30 पदे

प्रॉडक्‍शन इंजिनिअर : 4 पदे

टेक्‍निशिअन डिप्लोमा ऍप्रेंटिस : 78 पदे

एरॉनॉटिकल इंजिनिअर : 2 या पदांसाठी अशी आहे शैक्षणिक पात्रता

इंजिनिअरिंग ग्रॅज्युएट ऍप्रेंटिस पदासाठी ऑनलाइन अर्ज करणारे उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेतून इंजिनिअरिंग किंवा टेक्‍नॉलॉजी विषयात पदवी घेतलेले असले पाहिजेत. टेक्‍निशिअन डिप्लोमा ऍप्रेंटिस पदासाठी ऑनलाइन अर्ज करणारे उमेदवार कोणत्याही मान्यताप्राप्त संस्थेकडून इंजिनिअरिंग, टेक्‍नॉलॉजी विषयात पदवीधर असणे आवश्‍यक आहे. तसेच प्रवेशाची तारीख आणि उत्तीर्ण होण्याच्या तारखेमध्ये फरक 3 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.

