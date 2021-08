आरटीई प्रवेशाच्या अद्यापही ३५ हजार जागा रिक्त; विद्यार्थ्यांची अडवणूक

By

मुंबई : शिक्षण हक्क अधिकार (right to education act) कायद्यानुसार राज्यातील खाजगी शाळांमध्ये (private school) असलेल्या आरटीईच्या (RTE) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाचा राज्यभरात बोजवारा उडाला आहे. प्रवेशाचा पहिला टप्पा पूर्ण झाल्यानंतर तब्बल ३५ हजार ६४० जागा रिकाम्या (reserve seat) राहिल्या आहेत. तर दुसरीकडे पहिल्या टप्प्यात प्रवेश मिळालेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांना (students) प्रवेश देण्यासाठी शाळांकडून अडवणूक केली जात असल्याने राज्यभरातील पालक संकटात (parents in trouble) सापडले आहेत.

शिक्षण हक्क अधिकार कायद्यानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने यंदा राज्यात ९ हजार ४३२ शाळांमध्ये उपलब्ध असलेल्या ९६ हजार ६९४ आरटीईनुसार २५ टक्के प्रवेशाच्या जागांसाठी पहिल्या टप्प्यातील प्रवेश ३१ जुलैपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन केले होते. यासाठी ६१ हजार ४४ विद्यार्थ्यांचे प्रवेश लॉटरीच्या माध्यमातून निश्चित केले होते, मात्र त्यातील असंख्य जागांवर अद्यापही शाळांमध्ये प्रवेश दिला जात नसल्याचे मागासवर्गीय विद्यार्थी पालक संघटनेचे अध्यख प्रवीण यादव यांनी सांगितले. अनेक शाळांमध्ये आरटीईचे शुल्क सरकारकडून मिळाले नसल्याचे सांगत हे प्रवेश नाकारले जात असल्याचेही यादव यांनी सांगितले.

राज्यातील खासगी शाळांमध्ये असलेल्या आरटीईच्या राखीव जागांपैकी तब्बल ३५ हजार ६४० जागा अद्याप रिक्त असून त्यातील मुंबईतील ३ हजार ७२५ जागांचा समावेश आहे. यातील काही जागा या प्रतिक्षा यादीच्या माध्यमातून भरण्याची प्रक्रिया सुरू असल्याची माहिती प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाकडून देण्यात आली.

पहिल्या टप्प्यात प्रवेशासाठी पात्र ठरलेल्या मुलांच्या पालकांना शाळेमध्ये जाऊन प्रवेश घेण्यासाठी ची प्रक्रिया 31 जुलैपर्यंत सुरू केली होती. मात्र यंदा मुंबईतील असंख्य शाळांनी आरटीईचे प्रवेश नाकारल्याने प्रवेशास पात्र झालेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांना अजूनही प्रवेश मिळाला नसल्याची तक्रार पालक संघटनांकडून केली जात आहे. तर दुसरीकडे खाजगी शाळांचे आत्तापर्यंत १ हजार ८०० कोटी रूपये सरकारकडून आरटीई शुल्क प्रतिपूर्तीचे येणे बाकी असून ते सरकारने लवकर देण्याची मागणी मेस्टा या संस्थाचालक संघटनेने केली आहे.

३५ हजार ६४० जागा अद्याप रिक्त

शाळा एकूण जागा निश्चित झालेले प्रवेश रिक्त जागा

९४३२ ९६६८४ ६१०४४ ३५६४०

मुंबईतील शाळांची स्थिती

शाळा एकूण जागा निश्चित झालेले प्रवेश रिक्त जागा

३५२ ६४९३ २७६८ ३७२५