तुम्हाला इंटिरियर डिझायनिंगचा कोर्स करायचा आहे? किती मिळेल पगार आणि काय आहेत पर्याय, जाणून घ्या एका क्लिकवर..

सातारा : आपल्यात सर्जनशीलता (Creativity) असेल आणि सर्जनशीलतेत स्वतःच करिअर करायचं असेल, तर इंटिरियर डिझायनिंगचा कोर्स आपल्यासाठी चांगली संधी आहे. छोट्या घरात, संपूर्ण कुटुंबानुसार वस्तूंची व्यवस्था करणे, सुंदर जागी कमी जागा सजवणे हे काम इंटिरियर डिझाइनर करू शकतात. त्यांना ग्राहकांच्या जागा आणि बजेटनुसार सजावट करावी लागते. आपल्यालाही या कार्यात रस असल्यास, या इंटिरियर डिझायनिंग कोर्सबद्दल माहिती जाणून घ्या, जी आपल्याला आपल्या जीवनात कधीतरी नक्कीच उपयोगी ठरु शकते. या कोर्सबद्दल महत्वाची बारावी किंवा पदवी, पदव्युत्तरनंतर आपण इंटिरियर डिझायनिंगचा व्यावसायिक कोर्स करू शकता. आपण डिप्लोमा कोर्स, पदवी अभ्यासक्रम किंवा प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम करू शकता. आपण पदवीनंतरही इंटिरियर डिझाइन कोर्ससाठी अर्ज करू शकता. पीजी डिप्लोमा अभ्यासक्रम किंवा पदवीनंतर पदवी अभ्यासक्रम आहेत. इंटिरियर डिझायनिंगसाठी एक ते तीन वर्षांचे वेगवेगळे कोर्सेस आहेत. यामध्ये तुम्ही तुमच्या सोयीनुसार डिप्लोमा किंवा पदवी अभ्यासक्रम करू शकता. कोर्सबद्दल जाणून घ्या.. इंटिरियर डिझायनिंगच्या क्षेत्रात, बरेच वेगवेगळे कोर्स आहेत. आपण आपल्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार यापैकी कोणतेही अंतर्गत सजावट अभ्यासक्रम करू शकता. कोर्सचे नाव : डिप्लोमा इन इंटिरियर डिझाईन

कोर्सची वेळ : 1 वर्ष

कोर्सचे नाव : पीजी डिप्लोमा इन इंटिरियर डिझाईन अँड डेकोरेशन

कोर्सची वेळ : 1 वर्ष

कोर्सचे नाव : डिप्लोमा इन इंटिरियर डिझाईन

कोर्सची वेळ : 2 वर्षे

कोर्सचे नाव : अ‍ॅडव्हान्स डिप्लोमा इन इंटिरियर

कोर्सची वेळ : 2 वर्षे

कोर्सचे नाव : बॅचलर ऑफ आर्किटेक्चर

कोर्सची वेळ : 2 वर्षे

कोर्सचे नाव : बीएससी इन इंटिरियर डिझाईन

कोर्सची वेळ : 3 वर्षे कोर्स पूर्ण झाल्यानंतर काय करावे.. जेव्हा आपण इंटीरियर डिझायनिंगचा कोर्स पूर्ण कराल, तेव्हा आपण आर्किटेक्चरल फर्म, स्टुडिओ, थिएटर, प्रदर्शन आयोजक, कार्यक्रम नियोजक आणि त्याबरोबर काम करण्याव्यतिरिक्त एखाद्या कंपनीत डेकोरेटर म्हणून काम करू शकता. त्याच वेळी आपण हॉटेल, रिसॉर्ट्स, रुग्णालये, शॉपिंग कॉम्प्लेक्समध्येही काम करू शकता. आपण कोणत्याही बिल्डर किंवा आर्किटेक्टच्या संपर्कात राहून किंवा त्यांच्याबरोबर काम करून आपल्या करिअरची सुरूवात करू शकता.

पगार नवख्या शिकाऊंना प्रारंभी पगार सुमारे 10,000 रुपये असू शकतो. अनुभवी उमेदवारांना मासिक वेतन 30,000 ते ते 75,000 रुपयांपर्यंत असू शकते. या क्षेत्रात अनुभव घेतल्यानंतर आपण आपला स्वतःचा व्यवसाय सुरू करू शकता. मुख्य इन्स्टिट्यूट फॉर इंटिरियर डिझायनर कोर्स स्कूल ऑफ इंटीरियर डिझाईन, अहमदाबाद

जेजे स्कूल ऑफ आर्टस्, मुंबई

निर्मला निकेतन, न्यू मरिन लाइन्स, मुंबई

सोफिया कॉलेज बी. के. सोमानी पॉलिटेक्निक, मुंबई

एसएनडीटी महिला विद्यापीठ, मुंबई

