जुगाड करायला शिका

सकाळ वृत्तसेवा - डॉ. उमेश दे. प्रधान पंजाबमध्ये म्हणे अचानक वॉशिंग मशीन खरेदीचा खप वाढला. कारण काय तर, त्याचा वापर ढाब्यांवर लस्सी तयार करण्यासाठी होऊ लागला. सायकलच्या मागच्या चाकाला धार करणाऱ्या यंत्राची आरी लावली आणि धार करण्याचे यंत्र सुरू झाले. डिझेल पंपाचा वापर करून ते ट्रॉलीला लावले की, झाली नवीन गाडी सुरू. मोटारसायकलचा रिक्षा म्हणूनही वापर सुरू झाला. घरातील गरम हवा बाहेर जाण्यासाठी टेबल फॅन उलटा ठेवला की, एक्झॉस्ट फॅन होतो. असे एक ना दोन अनेक प्रकारचे जुगाड आपल्याला आजूबाजूला दिसत असतात. कबाडखान्यातून वस्तू शोधून तिचा काही तरी उपयोग करण्यासाठी जुगाड करण्याची वृत्ती हवीच. शेतीकामात तर अनेक प्रकारचे जुगाड करून कामे सोपी केल्याचे दिसून येते. जुगाड म्हणजे भन्नाट कल्पना आणि हटके विचार! जुगाड म्हणजे जुगार नाही. आपण केलेल्या जोडणीचा प्रत्यक्षात फायदा होईल की, नाही हे मात्र माहीत असतेच असे नाही. काळाच्या ओघात मात्र त्याची यशस्वीता ठरवता येते. कोणाच्या तरी सुपीक डोक्यातून कल्पना अवतरते आणि मग जी वस्तू ज्याच्यासाठी म्हणून तयार केली आहे त्याच्यापलीकडे जाऊन वेगळ्या हेतूसाठी वापर करणे सुरू होते. यालाच जुगाड म्हणतात. वस्तूचा नावीन्यपूर्ण मार्गाने केलेला वापर, समस्या सोडवण्यासाठी वापरलेली हटके युक्ती म्हणजे जुगाड. असा हा हटके विचार प्रत्येक क्षेत्रात आवश्यकच आहे, तरच बदल घडणार आणि प्रगती होणार. त्याच त्या सरधोपट मार्गाने जात राहिल्यास तेच ते वाट्याला येणार. त्यामुळेच व्यवसायात, शिक्षणात नव्हे नव्हे जीवनातील प्रत्येक क्षेत्रात जुगाड कामी येतोच. हा वेगळ्या मार्गाचा शोध घेण्याचा प्रयत्न मात्र सतत करायला हवा. जुगाड कसा साधणार हे काही ठरलेले नसते. आपल्याला भेडसावणाऱ्या समस्येमध्ये, अडचणींमध्ये जुगाडचा जन्म होतो. बाजारात आपल्या समस्येवर काही तयार उत्तरे नसतात. मग कल्पक सर्जनशील मन कामाला लागतं. आपली समस्या आहे तर मग आपल्यालाच काही तरी उपाय शोधला पाहिजे या विचारातूनच नव्या जुगाडाची निर्मिती होते. आपल्या भोवताली पडलेल्या अनेक निरुपयोगी गोष्टी एकत्र करून काही नवीन, उपयुक्त, कामाचे बनवता येईल का, ही जणू माणसाची नैसर्गिक विचारप्रवृत्तीच बनून जाते. समस्या सोडवण्यासाठी केलेला प्रयत्न हा जुगाड जन्माला घालतो. उपलब्ध वस्तूंचा आपली समस्या दूर करण्यासाठी केलेला वापर हादेखील एक प्रकारचा जुगाडच आहे. जुगाड करणे चांगले की, वाईट या विचारात पडण्याचे खरे तर कारण नाही. आपल्या कल्याणासाठी इतरांना न दुखावता केलेले कायदेशीर आणि चांगल्यासाठी केलेले काम योग्यच असते. अनेकदा जुगाड हा तात्पुरता इलाज असू शकतो आणि कधी तरी तोच जीवनातील एक अभिनव उपक्रम बनून जातो. अशा या उपायातून वेळ वाचतो आणि पटकन उपाय सापडतो. काम सहज साध्य होते. जुगाडाचे जसे फायदे आहेत तसे तोटे पण आहेत. बऱ्याच वेळा जुगाडकडे तातडीचा उपाय म्हणून पाहिले जाते, पण लवकरच त्याची गणना ‘शोध’ या सदरात होऊ शकते. आपल्या अवती-भोवती काय चालू आहे त्याचा शोध घ्या. त्यातच कदाचित आपल्या शिक्षण आणि करिअरच्या नव्या वाटा दडलेल्या असतील आपली वाट पाहात.