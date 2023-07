शाळेत बोलण्याची वाक्ये

शीतल करंदीकर

दोस्तांनो, सर्वांत आधी मी काल दिलेल्या गंमतपाठातील वाक्य तुम्हाला सांगते. तुम्ही ती तशीच लिहिली आहेत का ते पहा.

१) मला कंटाळा आला आहे. – I am bored.

२) आपण वेगळं काही करू शकतो का? – Can we do something else?

३) मला हा धडा नीट समजला नाहीये. – I have not understood this lesson well.

४) तो/ती मला सारखा त्रास देतीये. माझं लक्ष विचलित करतीये. – He / She is constantly troubling me.

५) मी माझी वही घरी विसरलो. – I have left my notebook at home.

६) आम्हाला आज वर्गात खूप मजा आली. – We had great fun in the classroom today.

आता आज आपल्याला वर्गात किंवा शाळेत बोलता येतील अशी अजून काही वाक्य पाहू या.

१) आज आपण आपले डबे खायला कुठे बसू या?- Where should we sit today to eat our tiffins?

नवे शब्द : डबा – tiffin ; बसणे – to sit ; आपले डबे – our tiffins

२) तू उद्या तुझ्या डब्यात काय आणणार आहेस? – What are you going to bring in your tiffin tomorrow?

नवे शब्द : उद्या – tomorrow ; तुझ्या – your ; आणणार आहेस – are you going to bring

३) मी तुझ्या शेजारी बसू का? – May I sit next to you?

नवे शब्द : शेजारी – next to

४) मला माझी पेन्सिल/पेन सापडत नाहीये. – I cannot find my pencil/pen.

नवे शब्द : सापडत नाहीये – cannot find

५) तुझ्याकडे एखादी जास्तीची पेन्सिल किंवा पेन आहे का? – Do you have an extra pencil or pen

नवे शब्द : जास्तीची – extra ; तुझ्याकडे आहे का? – do you have?

बघा दोस्तांनो, नवीन भाषा शिकणं कसं अगदी सोपं आहे! आता ही वाक्य तुम्हाला शाळेत लगेच बोलता येतील, हो की नाही? लक्षात ठेवा, आपण कितीही नवीन गोष्टी शिकलो तरी त्याचा सराव केला नाही तर त्याचा उपयोग होत नाही.

‘सराव हीच यशाची गुरुकिल्ली आहे.’ प्रयत्न करा बरं हा सुविचार इंग्रजीमध्ये कसा मांडता येईल ते? हाच आपला आजचा ‘गंमतपाठ’ बरं का!

उद्या पुन्हा भेटू या, आणखी वाक्य शिकू या.