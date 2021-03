एमपीएससी प्रीलिम्सची 'ऍन्सर की' झाली जाहीर ! 'या' लिंकवर डायरेक्ट पाहू शकाल

सोलापूर : राज्यसेवा आयोगाची पूर्वपरीक्षा 21 मार्चला घेण्यात आली होती. एमपीएससीने (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग) पूर्वपरीक्षा - 2021 ची उत्तरपत्रिका (ऍन्सर की) जाहीर केली आहे. विद्यार्थी एमपीएससीच्या psc.gov.in या वेबसाइटवर ही उत्तरपत्रिका पाहू शकतात. आयोगाच्या नोटिफिकेशननुसार ही परीक्षा महाराष्ट्र सब ऑर्डिनेट सर्व्हिसेसच्या 806 रिक्त पदांच्या भरतीसाठी होत आहे. यात 475 पोलिस सबइन्स्पेक्‍टरसाठी, 52 असिस्टंट सिलेक्‍शन ऑफिसरसाठी आणि 64 पदे राज्य टॅक्‍स इन्स्पेक्‍टरच्या पोस्टसाठी आहेत. असं चेक करा ऑनलाइन ऍन्सर की आधी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची वेबसाइट mpsc.gov.in वर जा. यानंतर होम पेजवर "State Services Preliminary Examination - 2020 - Paper-1 - Answer key' and 'State Services Preliminary Examination - 2020 - Paper-2 - Answer key' given under 'Latest Updates' लिंकवर क्‍लिक करा.

यानंतर Answer key ची पीडीएफ फाईल ओपन होईल

या फाईलला डाउनलोड करा

उत्तरं चेक करा आणि जर एखादे उत्तर चुकीचं असेल तर ऑब्जेक्‍शन सबमिट करा

आता Answer key चे प्रिंटआउट काढा असं असणार मुख्य परीक्षेचं स्वरूप

प्रारंभिक परीक्षेत पास झालेले विद्यार्थी मुख्य परीक्षेसाठी पात्र होतील. यात सहा पेपर अनिवार्य असतात. पेपर- 1 आणि पेपर- 2 भाषाचे असतात. तर पेपर- 3, पेपर- 4, पेपर- 5 आणि पेपर- 6 जनरल स्टडीजचे असतात. एमपीएससीच्या मुख्य परीक्षेत कोणतेही वैकल्पिक विषय नसतात. मराठी आणि इंग्रजी (निबंध आणि अनुवाद, ग्रामर/कॉम्प्रेहेन्शन) चे पेपर 100-100 गुणांचे असतात. भाषेच्या पहिल्या पेपरला तीन तासांचा वेळ मिळतो तर दुसऱ्या पेपरसाठी एक तास मिळतो. बाकी सगळे पेपर 150-150 गुणांचे असतात. प्रत्येक पेपर सोडवण्यासाठी 2 तासांचा वेळ मिळतो. पहिला पेपर डिस्क्रिप्टिव्ह (descriptive) असतो. तर बाकी सर्व पेपर बहुपर्यायी (multiple choice question) असतात.

