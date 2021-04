"सीए मे परीक्षा 2021'साठी अर्ज दाखल करणे झाले सुरू ! "या' तारखेपर्यंत करा ऑनलाइन अप्लाय

सोलापूर : इन्स्टिट्यूट चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडियाने (आयसीएआय) सीए मे परीक्षा 2021 साठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे. जाणून घ्या कधीपर्यंत व कुठे दाखल करावा ऑनलाइन अर्ज... इन्स्टिट्यूट चार्टर्ड अकाउंटंट्‌स ऑफ इंडियाने (आयसीएआय) सीए मे परीक्षा 2021 साठी ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया सुरू केली आहे, जी 13 एप्रिल 2021 पर्यंत चालणार आहे. यानंतर लेट फी भरून उमेदवार 14 एप्रिल ते 16 एप्रिल 2021 या कालावधीत अर्ज करू शकतात. यासाठी आयसीएआयने अर्ज ऑनलाइन भरण्यासाठी आपली अधिकृत वेबसाइट icaiexam.icai.org उपलब्ध केली आहे. ऑनलाइन अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 13 एप्रिल 2021 निश्‍चित करण्यात आली आहे, तर सीए मे परीक्षा 2021 साठी विलंब शुल्कासह 14 एप्रिल ते 16 एप्रिल 2021 पर्यंत ऑनलाइन अर्ज करता येईल. अद्याप अर्ज न केलेले उमेदवार आयसीएआयच्या अधिकृत वेबसाइट icaiexam.icai.org वर अर्ज सादर करू शकतात. असा करा ऑनलाइन अर्ज

आयसीएआय सीए मे परीक्षा 2021 साठी अर्ज करण्यासाठी, उमेदवारास प्रथम आयसीएआय icaiexam.icai.org च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाणे आवश्‍यक आहे. अधिकृत वेबसाइटला भेट दिल्यानंतर उमेदवाराला मेन पेजवर नोंदणीसाठी एक लिंक मिळेल. या लिंकवर क्‍लिक केल्यानंतर उमेदवाराला त्या पेजवरील संपूर्ण तपशील भरावे लागतील जे उघडेल. तपशील भरल्यानंतर उमेदवाराला कागदपत्र अपलोड करण्यास आणि अर्ज फी जमा करण्यास सांगितले जाईल. कागदपत्र अपलोड करून व अर्ज फी जमा केल्यानंतर उमेदवाराचा अर्ज भरला जाईल. अर्ज भरल्यानंतर अर्जाची प्रिंटआउट घेणे विसरू नका. अर्जाची ऑनलाइन फी भीम यूपीआय, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड आणि नेट बॅंकिंगद्वारे भरता येते. आयसीएआयने सीए मे 2021 च्या परीक्षेचे वेळापत्रक 19 फेब्रुवारी 2021 रोजीच जाहीर केले. जाहीर झालेल्या वेळापत्रकानुसार अंतिम आणि इंटरमीजिएट कोर्स परीक्षा अनुक्रमे 21 मे आणि 22 मे रोजी सुरू होणार आहे.

