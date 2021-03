जेई, स्टेनो, सीएचएसएलसह इतर भरती परीक्षेची तारीख बदलली ! पाहा सुधारित टाईम टेबल

सोलापूर : कर्मचारी निवड आयोगाने (कर्मचारी निवड आयोग किंवा एसएससी) मार्च आणि एप्रिल 2021 मध्ये घेण्यात येणार असलेल्या विविध पदांच्या भरती परीक्षेसंबंधी आवश्‍यक अधिसूचना जारी केली आहे. एसएससी जेई पेपर एक 2021, एसएससी सीएचएसएल परीक्षा 2021 यासह अनेक परीक्षांच्या तारखा आयोगाने पुढे ढकलल्या आहेत. एसएससीने जाहीर केलेली सुधारित परीक्षा टाईमटेबल अधिकृत वेबसाइटवर पाहता येईल. एसएससी भरती परीक्षा 2021च्या तारखा का बदलल्या?

वास्तविक, एसएससीने 7 ऑक्‍टोबर 2020 रोजी आपल्या अधिकृत वेबसाइटवर तात्पुरती परीक्षा टाईमटेबल प्रसिद्ध केले होते, ज्यामध्ये 1 ऑक्‍टोबर 2020 ते 31 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत परीक्षेच्या तारखांची घोषणा करण्यात आली. आयोगाने यापैकी मार्च आणि एप्रिल 2021च्या परीक्षेच्या तारखांमध्ये बदल केला आहे. हा निर्णय अनेक राज्यांमध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका 2021 (विधानसभा निवडणुका 2021) पाहता घेण्यात आला आहे. या भरती परीक्षांसाठी एसएससीने सुधारित तारीख जाहीर केली ज्युनिअर इंजिनिअर (सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्‍ट्रिकल आणि क्वांटिटी सर्व्हे व कॉन्ट्रॅक्‍ट्‌स) परीक्षा 2020 (एसएससी जेई) पेपर -1 पूर्वी 22 मार्च ते 25 मार्च 2021 या काळात घेण्यात येणार होती, जी आता 22 मार्च ते 24 मार्च 2021 पर्यंत असेल.

दिल्ली पोलिसातील उपनिरीक्षकाचा पेपर, सीआयएसएफमधील सीएपीएफ आणि सहाय्यक उपनिरीक्षक परीक्षा (एसएससी एसआय सीपीओ) पेपर 2 आधी 26 मार्च 2021 रोजी होणार होती. सुधारित टाईमटेबलनुसार आता ही परीक्षा 8 मे 2021 रोजी घेण्यात येणार आहे.

स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी' आणि "डी' परीक्षा (एसएससी स्टेनो) 29 ते 31 मार्च यादरम्यान घेण्यात येणार होती परंतु आता या भरती परीक्षेची तारीख नंतर जाहीर केली जाईल.

एकत्रित उच्च माध्यमिक (10 + 2) स्तरीय परीक्षा, 2020 (एसएससी सीएचएसएल) श्रेणी -1 परीक्षा 12 एप्रिल ते 27 एप्रिल 2021 दरम्यान घेण्यात येणार होती. परंतु आयोगाने जारी केलेल्या सुधारित वेळापत्रकामध्ये या दोन टप्प्यांत बदल केले आहेत. पहिल्या टप्प्यातील परीक्षा 12 एप्रिल ते 27 एप्रिल 2021 दरम्यान असेल तर दुसरा टप्पा 21 व 22 मे 2021 रोजी असेल. दुसऱ्या टप्प्यात परीक्षा केंद्रात पश्‍चिम बंगालसाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांचाच समावेश असेल.

ज्युनिअर इंजिनिअर (सिव्हिल, मेकॅनिकल, इलेक्‍ट्रिकल आणि क्वांटिटी सर्व्हे आणि कॉन्ट्रॅक्‍ट्‌स) परीक्षा, (एसएससी जेई) पेपर 2 च्या तारखेमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. ही भरती परीक्षा 21 मार्च 2021 रोजी घेतली जाईल.

