तुम्ही दहावी-बारावी पास आहात? तुमच्यासाठी रेल्वेमध्ये थेट नोकरीची संधी ! ना परीक्षा ना मुलाखतीची गरज

सोलापूर : पश्‍चिम मध्य रेल्वे भरती 2021 द्वारे 680 ऍप्रेंटिस पदांसाठी नोटिफिकेशन जारी केली आहे. ऍप्रेंटिस पदांसाठी इच्छुक उमेदवार अधिकृत वेबसाइट mponline.gov.in. वर अधिक माहिती मिळवू शकतात. पश्‍चिम मध्य रेल्वे भरती 2021 साठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 5 एप्रिल 2021 आहे. उमेदवार खाली दिलेल्या थेट लिंकवरून पश्‍चिम मध्य रेल्वे भरती 2020 अधिसूचना तपासू शकतात. डब्ल्यूसीआर रिक्त विविध पदांसाठी आहे, जसे की इलेक्‍ट्रिशियन, फिटर, वायरमन, वेल्डर, कॉम्प्युटर ऑपरेटर, एसी मेकॅनिक, स्टेनोग्राफर आदी. पश्‍चिम मध्य रेल्वे भरती 2020 ची गुणवत्ता यादी दहावीत उत्तीर्ण झालेल्या गुणांच्या आधारे तयार केली जाईल. उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, की पश्‍चिम मध्य रेल्वे भरती 2021 साठी कोणतीही परीक्षा किंवा मुलाखत घेण्यात येणार नाही. खाली दिलेल्या तक्‍त्यातून प्रवर्गनिहाय रिक्त पदांचा तपशील उमेदवारांना मिळू शकेल. निवडलेल्या उमेदवारांची नियुक्ती मध्य प्रदेशातील भोपाळ येथे करण्यात येईल. पश्‍चिम मध्य रेल्वे भरती 2021 अधिसूचना डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक येथे आहे. कॅटेगरी व रिक्त पदे एससी : 103

एसटी : 53

ओबीसी : 184

ईडब्ल्यूएस : 69

अनारक्षित : 271 कोण अर्ज करू शकेल? ऍप्रेंटिस पदासाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांनी किमान 50 टक्के गुणांसह दहावी किंवा बारावीची परीक्षा उत्तीर्ण केली पाहिजे.

उमेदवारांनी एनसीव्हीटी / एससीव्हीटीशी संबंधित फिटर ट्रेडमध्ये आयटीआय केलेले असावे.

डब्ल्यूसीआर अर्जदारांची वयोमर्यादा 15 ते 24 वर्षे असावी.

या भरतीसाठी उमेदवारांना mponline.gov.in पोर्टलवर जाऊन नोंदणी करावी लागेल.

