एसएससी स्टेनो भरती ! फायनल ऍन्सर की जाहीर; असे करा डाउनलोड

सोलापूर : कर्मचारी निवड आयोगाने (एसएससी) स्टेनोग्राफर ग्रेड "सी' आणि "डी' पदांसाठी अंतिम ऍन्सर की सोबत ऑनलाइन परीक्षा प्रश्नपत्रिका जाहीर केली आहे. उमेदवार "एसएससी'च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन एसएससी स्टेनोग्राफर अंतिम ऍन्सर की तपासू आणि डाउनलोड करू शकतात. एसएससी स्टेनोग्राफर भरती 2020 ची अंतिम "ऍन्सर की'ची लिंक 26 मार्च ते 25 एप्रिल 2021 पर्यंत डाउनलोड केली जाऊ शकते. ऍन्सर की आणि प्रश्नपत्रिका डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक खाली दिली आहे. एसएससी स्टेनो 2021 चा निकाल

कर्मचारी निवड आयोगाने स्टेनोग्राफर भरती परीक्षा 2019 चा निकाल 19 मार्च 2021 रोजी जाहीर केला. या परीक्षेत एसएससी स्टेनो कौशल्य चाचणीसाठी एकूण 9007 उमेदवारांची यादी केली गेली आहे. एसएससी स्टेनो कौशल्य चाचणीची तारीख 2021

आयोगाने 20 सप्टेंबर 2019 रोजी एसएससी स्टेनोग्राफर भरतीची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. भरती परीक्षा 22 ते 24 डिसेंबर 2020 या कालावधीत घेण्यात आली. यात पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना आता कौशल्य चाचणी द्यावी लागणार आहे. कौशल्य चाचणीची तारीख लवकरच एसएससीच्या प्रादेशिक वेबसाइटवर जाहीर केली जाईल. एसएससी स्टेनोग्राफर फायनल ऍन्सर की 2021 असे डाउनलोड करा अधिकृत वेबसाइट ssc.nic.in वर जा.

मुख्य पेजवर 'Stenographer Grade 'C' & 'D' Examination 2019 : Uploading of Final Answer Keys along with Question Papers' या लिंकवर क्‍लिक करा.

नवीन पेजवरील सूचना पीडीएफ स्वरूपात उघडेल.

पीडीएफमध्ये "स्टेनोग्राफर ग्रेड सी आणि डी' परीक्षेची अंतिम ऍन्सर की पेजच्या खाली दिली आहे.

ऑनलाइन पेजवर पुनर्निर्देशित करेल, जिथे आपल्याला आपला रोल नंबर आणि पासवर्ड प्रविष्ट करावा लागेल.

एसएससी स्टेनोग्राफर प्रश्नपत्रिका आणि अंतिम ऍन्सर की तपासून प्रिंट आउट घेऊ शकता.

