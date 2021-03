रशियामध्ये मेडिकल कोर्स करायचा आहे? तर जाणून घ्या या महत्त्वाच्या बाबी

सोलापूर : नॅशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेन्स टेस्ट (नीट)चा निकाल जाहीर झाल्यानंतर अनेक विद्यार्थी रशियाच्या युनिव्हर्सिटीजमध्ये मेडिकल कोर्स करू इच्छितात. विद्यार्थ्यांना रशियाच्या विविध विद्यापीठांमध्ये अर्ज आणि माहिती प्रक्रियेबद्दल जाणून घेण्याची उत्सुकता असते. अनेक विद्यार्थ्यांना जिज्ञासा असते की रशियातील विद्यापीठ आणि वैद्यकीय संस्थानांमधील पात्रता व अटी काय असतात. रशियातील युनिव्हर्सिटीजमध्ये प्रवेश मिळवण्यासाठी कमीत कमी नीट पास असायला हवे. चला जाणून घेऊया, रशियामध्ये मेडिकल कोर्ससंबंधीशी माहिती... खर्च

अमेरिका आणि इंग्लंडशी तुलना करता रशियामध्ये वैद्यकीय शिक्षण स्वस्त आहे. तेथे अभ्यासक्रमात दिली जाते. काही कोर्सच्या फीस सुरवात 12 लाखांपासून होते. आवश्‍यक सुविधा होतात उपलब्ध

रशियामध्ये अनेक विद्यापीठे आहेत जी सरकारमार्फत चालवली जातात. तेथे पायाभूत व इतर सुविधा उपलब्ध केल्या जातात. विदेशी विद्यार्थ्यांसाठी खास विभाग असतात. याव्यतिरिक्त हॉस्टेल आदी सुविधा देखील उपलब्ध आहेत. रशियाची डिग्री व्हॅल्यू

नॅशनल कॅन्सर इन्स्टिट्यूट (एनसीआय) आणि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन (डब्ल्यूएचओ) हे रशियन युनिव्हर्सिटीजच्या डिग्रीला मान्यता देतात. भारतातही तेथील डिग्रीला मान्यता मिळते. स्कॉलरशिप

रशियाच्या युनिव्हर्सिटीज विद्यार्थ्यांसाठी काही प्रोसेसिंग फीसवर 1000 डॉलर स्कॉलरशिप देतात, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना खूप मोठी आर्थिक मदत होते. इतर कोर्स

रशियन युनिव्हर्सिटीज मेडिकल कोर्सव्यतिरिक्त इतर बीटेक, बीबीए, एमबीए, लॅंग्वेज प्रोग्राम, एव्हिएशन आणि टूरिझम आदी कोर्सही उपलब्ध करून देते.

