बोर्डाच्या परीक्षेत कमी किंवा जास्त गुण मिळाले? तुमच्या शंकांच्या निरसनासाठी जाणून घ्या उत्तरपत्रिका कशा तपासल्या जातात ते !

सोलापूर : बारावी व दहावीच्या बहुतेक विद्यार्थ्यांना बोर्ड परीक्षेची उत्तरपत्रिका तपासण्याची प्रक्रिया कशी असते, हे माहीत नसते. या माहितीच्या अभावी निकाल लागल्यानंतर काही विद्यार्थ्यांना असे वाटते, की त्यांना अपेक्षेपेक्षा जास्त किंवा कमी गुण मिळाले. काही विद्यार्थ्यांची तक्रार देखील असते, की त्यांनी सर्व उत्तरपत्रिका व्यवस्थित सोडवली असतानाही त्यांना कमी गुण मिळाले. आज या लेखाच्या माध्यमातून तुम्हाला कळेल, की प्रत बोर्ड परीक्षेत त्तरपत्रिका कशी तपासली जाते व आपण काय करावे जेणेकरून अधिकाधिक गुण मिळतील. बोर्डाकडून उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन कसे केले जाते?

परीक्षांची उत्तरपत्रिका तपासण्यासाठी बोर्ड त्यांना देशभरातील केंद्रांवर पाठवतो आणि विविध शाळांमधील अनुभवी शिक्षकांची नेमणूक करतो. प्रत्येक शिक्षकाला प्रति उत्तरपत्रिका तपासणीसाठी रक्कम दिली जाते. बोर्डाची परीक्षा संपल्यानंतर सर्व उत्तरपत्रिका विविध केंद्रांवर (बोर्डाने निवडलेल्या) तपासणीसाठी पाठवल्या जातात. उत्तरपत्रिकेवरील नाव आणि रोल नंबर असलेली पाने काढून टाकली जाता आणि त्याऐवजी एक गुप्त कोड लिहिला जातो, जो केवळ बोर्डाच्या कर्मचाऱ्यांनाच माहीत असतो. या प्रक्रियेद्वारे बोर्ड हे सुनिश्‍चित करते की उत्तरपत्रिका तपासताना संबंधितांकडून बइमानी होणार नाही. उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करणाऱ्या प्रत्येक शिक्षकाला एक मार्किंग स्कीम दिली जाते. या मार्किंग स्कीममध्ये एका प्रश्‍नाच्या उत्तरासाठी उत्तर की किंवा व्हॅल्यू पॉईंट्‌स उपलब्ध असतात. उत्तरपत्रिकांचे मूल्यांकन करताना ज्या उत्तरात सर्व चिन्हे किंवा व्हॅल्यू पॉईंट्‌स उपलब्ध आहेत त्या उत्तराला शिक्षक गुण देतो. उत्तरात प्रत्येक स्टेपला असतात गुण

सीबीएसईसारख्या बोर्डात प्रत्येक उत्तरासाठी एक स्टेप मार्किंग केली जाते. पूर्ण गुण मिळवण्यासाठी आपण उत्तरामध्ये सर्व आवश्‍यक स्टेप्स दिले आहेत आणि आपल्याकडून कुठलेही स्टेप्स चुकले नाहीत, याची खात्री करणे खूप महत्त्वाचे आहे. ज्या उत्तरामध्ये ऍन्सर की किंवा व्हॅल्यू पॉईंट्‌स नसतात अशा उत्तराला शिक्षक योग्य असल्यासही त्या उत्तराला संपूर्ण गुण देत नाही. येथे आम्ही सीबीएसईने जारी केलेल्या बारावी गणिताची नमुना उत्तरपत्रिका दाखवली आहे. उदाहरणार्थ उत्तर क्रमांक 6 काळजीपूर्वक पाहिल्यास आपल्याला स्पष्टपणे कळेल की तीन महत्त्वपूर्ण पायऱ्या असतील (लाल, हिरव्या आणि निळ्या रंगाने दर्शवलेले) जर आपल्या उत्तरपत्रिकेत असतील आणि आपले अंतिम उत्तर देखील बरोबर असेल तर आपल्याला पूर्ण गुण मिळेल. जर आपण या चरणात दुरुस्ती केली परंतु शेवटी आपण चुकीचे उत्तर दिले तर आपले काही गुण वजा केले जातील. उत्तर कसे दर्शविले गेले हे देखील महत्त्वपूर्ण आहे

जर सीबीएसई बारावी बोर्डाच्या परीक्षेबद्दल बोलायचे झाले तर जवळपास 10 लाखांच्या आसपास विद्यार्थी बोर्ड परीक्षा देतात. याचा अर्थ असा आहे, की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी बोर्डाला दोन महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी आहे. उत्तरपत्रिका तपासणाऱ्या शिक्षकाला प्रति उत्तरपत्रिका तपासणीनुसार पैसे मिळतात. याचा अर्थ असा आहे की, या संपूर्ण प्रक्रियेमध्ये खूपच कमी वेळ आहे आणि त्याचबरोबर काही शिक्षकांना जास्तीत जास्त पैसे कमविण्याची देखील इच्छा आहे. म्हणून जी उत्तरे योग्य शीर्षक, उपशीर्षक, बुलेट पॉईंट्‌स, डायग्राम आदी वापरून लिहिले जातात त्यांना पूर्ण गुण मिळण्याची शक्‍यता असते. जर उत्तरामध्ये मोठे परिच्छेद असतील तर शिक्षकाला ती माहिती शोधावी लागेल. या फेरीत शिक्षकांना उत्तरामध्ये काही महत्त्वाचे मुद्दे सापडणार नाहीत. अशा वेळी शिक्षक घाईत पूर्ण गुण देण्याऐवजी कमी गुण देण्याचीही शक्‍यता असते. त्यासाठी उत्तर कसे दर्शविले आहे, हेही महत्त्वपूर्ण ठरते. अधिक शब्दांचे उत्तर म्हणजे जास्त गुण असे बिलकुल नसते

काही विद्यार्थ्यांचा असा मोठा गैरसमज आहे, की जर आपण प्रत्येक प्रश्नासाठी जास्तीत जास्त लिखाण केले तर आपल्याला निश्‍चितच पूर्ण गुण मिळतील. अशा विद्यार्थ्यांना बहुतेकदा जास्तीत जास्त लेखन करण्याच्या नादात संपूर्ण पेपर सोडविण्यास वेळ कमी पडतो. जास्त शब्दसंख्याचे उत्तर लिहिण्याचा काहीच उपयोग नाही. आपण त्या उत्तराद्वारे कमीतकमी शब्दांमध्ये योग्य आणि अचूक माहिती दिली असेल तरच कोणत्याही उत्तरामध्ये आपल्याला संपूर्ण गुण मिळेल. तुम्हाला ज्या प्रश्‍नाचे उत्तर मागितले जाते केवळ त्यासंबंधीच उत्तर लिहिणे महत्त्वाचे असते. त्याखेरीज जर तुम्ही काही लिहीत असाल तर तुम्ही फक्त वेळ वाया घालवत आहात. थोडक्‍यात, आतापर्यंत आपण शिकलात की उत्तरपत्रिकेची तपासणी बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये कशी केली जाते आणि तपासणी दरम्यान मार्किंग स्कीम किती महत्त्वाचे ठरते. आपण कमी शब्दांत अधिक आणि चांगली उत्तरे कशी लिहावीत हे जाणून घेऊ इच्छित असल्यास सीबीएसईने प्रकाशित केलेली मार्किंग स्कीम आपण दरवर्षी पाहू शकता. बोर्डाची परीक्षा जाहीर झाल्यानंतर सीबीएसई बोर्डाची प्रत तपासण्यासाठी वापरलेली चिन्हांकन स्कीम सार्वजनिक करते.

