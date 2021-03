कॉलेज, ब्रॅंच, कोर्स किंवा प्रवाह बदलायचा विचार करताय? तर त्यापूर्वी लक्षात ठेवा या महत्त्वाच्या गोष्टी

सोलापूर : दरवर्षी हजारो, लाखो विद्यार्थी बीटेक नंतर एमबीएमध्ये प्रवेश घेतात, जेणेकरून त्यांचे करिअर सुधारू शकेल. त्याचप्रमाणे आयआयटी विद्यार्थ्यांना प्रशासकीय सेवेत जायचे आहे. याचे कारण मुख्यत्वे भारतीय कौटुंबिक-सामाजिक व्यवस्थेत लपलेले आहे, जिथे पालकांच्या इच्छेमुळे मुलांच्या स्वप्नांवर प्रभुत्व मिळते. याउलट कधीकधी विद्यार्थी स्वतःच कोंडी निर्माण करतात. जर भारतातील एखाद्या विद्यार्थ्याला परदेशात शिक्षण घ्यायचे असेल तर त्याला जास्त त्रास सहन करावा लागत नाही, तर भारतात ते इतके सोपे नाही. उदाहरणार्थ, एखाद्या भारतीय विद्यार्थ्याला अमेरिकेतील विद्यापीठात स्थानांतरित करायचे असल्यास, जुन्या महाविद्यालयाचे किंवा विद्यापीठाचे श्रेय गमावण्यासारख्या परिस्थितीला सामोरे जावे लागत नाही. परदेशी महाविद्यालये फक्त समानता पाहतात. ते विद्यार्थ्यांच्या श्रेयाकडे पाहतात आणि त्यास एक सोपा हस्तांतरण प्रकरण मानतात. तेथील पत व्यवस्था योग्य प्रकारे परिभाषित केलेली आहे. जर एखादा विद्यार्थी काही विशिष्ट पात्रता पूर्ण करतो तर महाविद्यालयाने घेतलेला कोर्स तिथेच मान्य होतो. आपली प्रणाली पतवर लक्ष केंद्रित करीत असताना, प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. ही प्रक्रिया सोपी असावी असे यूजीसीचे म्हणणे असले तरी विद्यापीठाकडे या संदर्भात स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. तथापि, यूजीसीच्या काही गोष्टींवरील सूचना पूर्णपणे स्पष्ट आहेत. प्रवेश घेतल्यानंतर किंवा सुमारे एक महिन्याच्या आत एखाद्या विद्यार्थ्याला महाविद्यालय बदलण्याची इच्छा असल्यास महाविद्यालयाचे किंवा विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांचे सर्व मूळ प्रमाणपत्रे आणि फी परत करावी. विद्यार्थ्यांच्या समस्या

प्रथम किंवा द्वितीय सत्रानंतर महाविद्यालय बदलायचे असेल तर काय करावे? प्रवाह किंवा शाखा कशी बदलावी? समजा, जर एखादा विद्यार्थी बीटेक इलेक्‍ट्रिकल शाखेत असेल, परंतु एका वर्षानंतर त्याला संगणक शास्त्रामध्ये हस्तांतरण हवे असेल तर ते शक्‍य आहे काय? त्याचप्रमाणे बऱ्याच वेळा डिस्टन्स मोडमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना नियमित वर्गात जाण्याची इच्छा असते. अशा विद्यार्थ्यांसाठी यूजीसीची मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती आहेत आणि नियमित वर्गातून डिस्टन्स किंवा डिस्टन्स मोडमध्ये नियमित वर्गात बदलू शकतात? शाखा बदलण्याची प्रक्रिया

काही विद्यार्थी एक किंवा दोन सेमिस्टरनंतर शाखा बदलण्याचे ठरवतात. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या विद्यार्थ्याला अभियांत्रिकीच्या एका शाखेतून दुसऱ्या शाखेत जायचे असेल तर ते तसे करू शकेल? बहुतेक आयआयटी किंवा इतर अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये हे शक्‍य आहे, परंतु यासाठी पहिल्या वर्षाच्या दोन्ही सत्रात आठ किंवा त्याहून अधिक सीजीपीए आवश्‍यक आहेत, जरी वेगवेगळ्या महाविद्यालये किंवा विद्यापीठांमध्ये हे श्रेणी अप-डाऊन असू शकते. त्यासाठी अर्ज भरावा लागेल. शाखा बदलू इच्छिणाऱ्या सर्व विद्यार्थ्यांची यादी व्यवस्थापन तयार करेल. यानंतर गुणवत्तेच्या आधारे आपण ती शाखा मिळवू शकता की नाही ते निर्णय घेतील. काही संस्था किंवा महाविद्यालयांना दोन किंवा तीन शाखा निवडण्यास सांगितले जाते. तथापि, विद्यार्थी आणि सल्लागार सर्वांचे मत आहे, की सीजीपीए ही सर्वांत मोठी पात्रता आहे जी सहजपणे दुसऱ्या शाखेत येऊ शकते. कारण, प्रत्येक महाविद्यालय, संस्था किंवा प्रवाहात अव्वल विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाते. म्हणूनच, समुपदेशक विद्यार्थ्यांना सल्ला देतात की विद्यार्थ्यांना कोर्स किंवा महाविद्यालयात असे वाटत नसले तरीसुद्धा त्याने आपल्या उपस्थितीवर आणि गुणांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, जेणेकरून त्याला इतरत्र जाण्याची संधी मिळू शकेल. डिस्टन्स मोडमधून नियमित वर्ग

जर एखादा विद्यार्थी कोणत्याही विषयात बारावीत नापास झाला आणि आपले एक वर्ष वाया घालवू नये अशी त्याची इच्छा असेल तर तो डिस्टन्स मोडमध्ये पदवी अभ्यासक्रम सुरू करू शकतो. परंतु एका सेमिस्टरनंतर त्याला नियमित वर्गातील कोर्समध्ये प्रवेश घ्यायचा असेल तर सहसा ते शक्‍य होत नाही. म्हणजेच नियमित वर्गातून डिस्टन्स मोडमध्ये जाणे शक्‍य आहे, परंतु डिस्टन्सवरून नियमित मोडमध्ये जाणे शक्‍य नाही. याचे कारण असे आहे, की विद्यार्थी आपले क्रेडिट हस्तांतरित करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत विद्यार्थ्याला डिस्टन्स मोडमध्ये पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करावा लागेल. जर तो बॅक पेपर देऊन बारावी उत्तीर्ण झाला असेल आणि नियमित वर्गात शिकू इच्छित असेल तर त्याला विद्यापीठाचे, महाविद्यालय किंवा यूजीसीच्या मार्गदर्शनाचे पालन करून डिस्टन्सव्यतिरिक्त क्‍लासरूमसाठी अर्ज करावा लागेल. या काही गोष्टी ठेवा लक्षात

जेव्हा महाविद्यालय किंवा कोर्स बदलू इच्छित असाल तर... आपली समस्या ओळखा. कोर्समध्ये मन लागत नाही किंवा करिअरच्या संधी कमी असल्यासारखे वाटते? आर्थिक किंवा कौटुंबिक दबाव आहे का? शिक्षक किंवा व्यवस्थापनातील समन्वयाचा अभाव आहे का?

कुटुंब आणि मित्रांना विचारा आणि सल्ला घ्या. आपल्या कोर्स शिक्षकाची मदत घ्या आणि आपण कोणत्या प्रकारच्या समस्यांना तोंड देत आहात हे त्यांना सांगा. कदाचित संभाषणामधून आणखी एक चांगला मार्ग असू शकेल.

जर असे वाटत असेल की त्या विशिष्ट शाखेत किंवा कोर्समध्ये करिअरचे पर्याय चांगले नाहीत, तर इंटरनेटवर सर्च करा. जर तुमचा एखादा परिचित विद्यार्थी असेल तर त्याच्याशी बोला किंवा करिअरच्या सल्लागाराला भेटा.

जर तुम्ही आर्थिक कारणास्तव महाविद्यालय बदलू इच्छित असाल तर महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला भेटून तुमच्या समस्येचे स्पष्टीकरण करणे चांगले. बरीच महाविद्यालये विद्यार्थी कल्याण निधीची व्यवस्था करतात. याशिवाय बऱ्याच ठिकाणी विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक सल्लागार उपलब्ध आहेत.

हे देखील लक्षात घ्या की मध्येच महाविद्यालय किंवा कोर्स बदलण्यामुळे करिअर किंवा आर्थिक स्थितीवर अतिरिक्त दबाव तर पडणार नाही? कसे हस्तांतरित करावे?

तज्ज्ञांचे मते, जिथे कॉलेज बदलण्याचा प्रश्न आहे, अशी दोन्ही महाविद्यालये एका विद्यापीठाशी संबंधित असतील तर बदली करण्यात काहीच अडचण नाही. तेथे पहिल्या-दुसऱ्या वर्षी प्रवेश घेता येईल. जर तसे नसेल तर, म्हणजेच दोन्ही महाविद्यालये वेगवेगळ्या विद्यापीठांशी संबंधित आहेत तर ही प्रक्रिया बरीच अवघड आहे. यासाठी विद्यार्थ्याने प्रथम दोन्ही विद्यापीठांच्या प्रशासनाशी बोलणे आवश्‍यक आहे, दोन्ही ठिकाणांच्या अभ्यासक्रमात किंवा सेमिस्टरमध्ये समानता आहे की नाही हे पाहावे. जिथे एखाद्या विद्यार्थ्याला नावनोंदणी घ्यायची असेल तिथे ती जागा रिक्त आहे की नाही हे पाहावे लागेल. जर विद्यार्थी प्रथम किंवा द्वितीय वर्षामध्ये चांगले गुण मिळवत असेल, म्हणजे त्याचा सीजीपीए किंवा ग्रेड अधिक चांगला असेल तर हस्तांतरणात थोडी सहजता येऊ शकते. पण शेवटी ते विद्यापीठाच्या धोरणावर अवलंबून आहे.

