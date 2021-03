दहावी पास युवकांसाठी नोकरीची मोठी संधी ! कॉन्स्टेबल जीडी पोस्ट भरती नोंदणी प्रक्रिया सुरू; जाणून घ्या सविस्तर

सोलापूर : जर तुम्ही सरकारी नोकरीची तयारी करत असाल तर तुमच्यासाठी एक चांगली बातमी आहे. स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशन (एसएससी) द्वारे कॉन्स्टेबल जीडी (जनरल ड्यूटी) भरती 2021 ची नोंदणी प्रक्रिया गुरुवारी 25 मार्च 2021 पासून सुरू झाली आहे. इच्छुक आणि पात्र उमेदवार एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी भरती अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर ऑनलाइन नोंदणी करू शकतात. अर्जाचा नमुना आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर मिळेल. एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल भरती 2021 प्रक्रिया 25 मार्च 2021 पासून सुरू होईल. इच्छुक उमेदवार 10 मे 2021 पर्यंत अधिकृत वेबसाइटवर भेट देऊन अर्ज करू शकतात. एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2021 अधिसूचना डाउनलोड करण्यासाठी थेट लिंक खाली दिलेल्या लिंकवर ऍक्‍टिव्हेट करण्यात येईल. "या' पदांवर मिळेल तुम्हाला नोकरी

केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दल (सीएपीएफ), राष्ट्रीय अन्वेषण एजन्सी (एनआयए), सचिवालय सुरक्षा दल (एसएसएफ) आणि आसाम रायफल्समध्ये रायफलमॅन (जनरल ड्यूटी) निवडण्यासाठी स्टाफ सिलेक्‍शन कमिशन (एसएससी) कॉन्स्टेबल (जीडी) परीक्षा दरवर्षी घेतली जाते. निवड प्रक्रिया

एसएससी कॉन्स्टेबल जीडी पदांवर नोकरीसाठी उमेदवारांना अनेक चाचण्या द्याव्या लागतात. पात्र उमेदवारांची अंतिम निवड संगणक आधारित चाचणी (सीबीटी), शारीरिक कार्यक्षमता चाचणी (पीईटी), शारीरिक मानक चाचणी (पीएसटी) आणि वैद्यकीय परीक्षेद्वारे केली जाते. भरती परीक्षा कधी होईल?

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2021 ची परीक्षा 2 ते 25 ऑगस्ट 2021 दरम्यान घेण्यात येणार आहे. 18 ते 23 वर्षे वयोगटातील केवळ दहावी उत्तीर्ण झालेले उमेदवार एसएससी जीडी पदांसाठी अर्ज करू शकतात. "या' उमेदवारांसाठी अर्ज फी नाही

एसएससी जीडी कॉन्स्टेबल 2021 अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर अर्जासाठी विहित मुदतीत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येईल. पुरुष उमेदवारांसाठी अर्ज फी 100 रुपये आहे. महिला व इतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांकडून कोणतीही फी आकारली जाणार नाही.

