सोलापूर : तुम्ही नोकरीच्या शोधात असाल तर आपल्यासाठी ही महत्त्वाची बातमी आहे. महानादी कोलफिल्ड्‌स लिमिटेड (Mahanadi Coalfields Limited, MCL) यांनी विविध पदांवर भरतीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. वरिष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी यांच्या पदांवर नेमणुका करण्यात येतील. या पदांसाठी इच्छुक आणि पात्र अर्जदार महानदी कोलफिल्ड्‌स लिमिटेड (एमसीएल) जॉब नोटिफिकेशन 2021 च्या कार्यालयात विहित नमुन्यात अर्ज करू शकतात. उमेदवारांनी नोंद घ्यावी, की या पदांसाठी अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 30 एप्रिल 2021 आहे. या भरती प्रक्रियेद्वारे एकूण 70 पदे भरली जातील. या रिक्त जागा ओरिसाच्या महानदी कोलफिल्ड्‌स लिमिटेड (एमसीएल) साठी आहेत. "या' पदांसाठी होणार भरती वरिष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ - 40 पदे

वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी : 28 पदे

वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी दंत : 2 पदे महानदी कोलफिल्ड्‌स लिमिटेडने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार वरिष्ठ वैद्यकीय तज्ज्ञ, वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी (जीडीएमओ) आणि वरिष्ठ वैद्यकीय अधिकारी (दंत) पदांच्या उमेदवारांची शैक्षणिक पात्रता वेगळी आहे. अशा परिस्थितीत उमेदवारांनी अर्ज करण्यापूर्वी https://www.mahanadicoal.in/ या अधिकृत पोर्टलवर जाऊन सूचना तपासली पाहिजे. उमेदवारांनी अधिकृत संकेतस्थळावरील सूचनेचे संपूर्णपणे वाचन केले पाहिजे आणि त्यानंतरच अर्ज करावा. अर्जामध्ये काही दोष आढळल्यास अर्ज नाकारला जाईल. असे राहील वेतन वैद्यकीय तज्ज्ञ ई 4 : 70,000 ते 2,00,000

वैद्यकीय विशेषज्ञ ई 3 : 60,000 ते 1,80,000

वैद्यकीय अधिकारी ई 3 : 60,000 ते 1,80,000

वैद्यकीय अधिकारी (दंत) ई 3 : 60,000 ते 1,80,00

Web Title: Solapur : Recruitment for various posts started for Mahanadi Coalfields Limited