नोकरीसाठी रजिस्ट्रेशन न केल्याने "या' महिलेने पाठवली कायदेशीर नोटीस ! काय आहे प्रकरण? जाणून घ्या

सोलापूर : नोकरीच्या नावाखाली फसवणूक होत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. आता सायबर गुन्हेगारांकडूनही कायदेशीर नोटीस पाठविणे सुरू झाले आहे. अशीच एक घटना कानपूरच्या सुजतगंजमध्ये समोर आली आहे. नोकरीसाठी रजिस्ट्रेशन न केल्याबद्दल सायबर गुन्हेगार टोळीने एका तरुणाला कायदेशीर नोटीस पाठवून कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली आहे. यामुळे त्रासून गेलेल्या तरुणाने पोलिसांत तक्रार करून कारवाईची विनंती केली आहे. पोलिसांनी तपास सुरू केला आहे. सुजतगंज येथील रहिवासी सज्जाद यांनी सांगितले की, महिनाभरापूर्वी त्याने फेसबुकवर नोकरीची जाहिरात पाहिल्यानंतर वेबसाइटवर स्वत:बद्दल माहिती दिली. शैक्षणिक पात्रतेचा तपशील, ई-मेल आयडी आदी. तसेच आधार कार्डची झेरॉक्‍स प्रतही पाठविली गेली. यानंतर संबंधित वेबसाइट असलेल्या कंपनीच्या महिलेने नोकरीची नोंदणी करण्यासाठी फोन लावून आठ हजार रुपये मागितले. त्याला याबद्दल शंका होती आणि घरातील सदस्यांशी बोलल्यानंतर त्याने रजिस्ट्रेशन करण्याची मागणी केली. आता "त्या' महिलेकडून सतत फोनद्वारे नोंदणी करून फी जमा करण्यासाठी दबाव आणला जात आहे. जेव्हा तरुणाने ही रक्कम देण्यास नकार दिला आणि नोंदणी करू नका असे सांगितले, तेव्हा संबंधित महिलेने वकिलाच्या नावे ई-मेलवर कायदेशीर नोटीस पाठवून कायदेशीर कारवाई करण्याची धमकी दिली. अशाच प्रकारची एफआयआरची प्रतही त्याला पाठविली गेली. यानंतर तो मानसिकरीत्या त्रस्त झाला व त्याने पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. पोलिस ठाण्याचे अधिकारी म्हणाले, की या तरुणाने नोकरीसाठी आपला बायोडाटा ऑनलाइन शेअर केला आहे. यामुळे त्याच्याकडे पैशांची मागणी केली जात आहे. अर्थात फोन करणारे सायबर गुन्हेगार आहेत. ज्या नंबरवरून कॉल आला आहे त्याचा शोध घेतला जात आहे. याबाबत गुन्हा दाखल करण्यात येईल.

