आरआरबी NTPC परीक्षेत असे विचारले जातात प्रश्न

अहमदनगर ः केंद्राच्या काही कंपन्यांमार्फत भरती केली जाते. त्यासाठी लेखी परीक्षा घेतली जाते. नेमकी ही परीक्षा कशी असते, याविषयी विद्यार्थ्यांमध्ये उत्सुकता असते. त्या परीक्षेत कोणते प्रश्न विचारले जातात, याविषयी आपण जाणून घेऊया.

आरआरबी एनटीपीसीच्या सहाव्या टप्प्यातील परीक्षा १ एप्रिलपासून सुरू झाली आहे. ही परीक्षा भारतातील विविध परीक्षा केंद्रांमधील सुमारे एक लाख उमेदवारांनी दिली. आरआरबी नॉन-टेक्निकल पॉप्युलर कॅटेगरी (एनटीपीसी) रिक्त (पदवी आणि पदवीधर पद) भरतीसाठी संगणक आधारित चाचणी घेण्यात आली. आरआरबी एनटीपीसी 2021 ऑनलाइन परीक्षेला बसणार्‍या उमेदवारांच्या म्हणण्यानुसार ते मेमरीवर आधारित सामान्य जागरूकता, सामान्य ज्ञान आणि चालू घडामोडींचे प्रश्न व उत्तरे देत आहेत.

प्रश्नांचे स्वरूप असे होते. प्रश्नः दिल्ली सल्तनत कोणत्या राजवंशाने सर्वात जास्त काळ राज्य केले?

उत्तर - तुगलक घराण्याने दिल्ली सल्तनतमध्ये सर्वाधिक काळ राज्य केले. प्रश्न- कोणत्या बंदरचे नाव दीनदयाल बंदर असे करण्यात आले?

उत्तर- कंदला बंदराचे नाव दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट १९०८च्या इंडिया बंदर कायद्यानुसार बदलण्यात आले. प्रश्नः भारताचे चौथे राष्ट्रपती कोण होते?

उत्तरः वराहगिरी वेंकट गिरी (10 ऑगस्ट 1894 - 24 जून 1980) 24 ऑगस्ट 1969 ते 24 ऑगस्ट 1974 पर्यंत भारताचे चौथे राष्ट्रपती होते. प्रश्न- कोणत्या सुधारणेला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया म्हटले जाते?

उत्तर - ४२ संशोधन, १९७६ : याला भारतीय मिनी संविधान असे म्हटले गेले आणि ते राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात आणले गेले. प्रश्नः तेजस विमान कोणी बनविले?

उत्तरः स्वदेशी विकसित विमान हे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) येथे तयार केले जाते आणि भारतीय वायु सेना आणि भारतीय नौदलासाठी एरोनॉटिकल डेव्हलपमेंट एजन्सी (एडीए) द्वारे डिझाइन केलेले आहे. तेजस हे एका इंजिनसह संपूर्णपणे सशस्त्र हलकी लढाऊ विमान आहेत. प्रश्न- प्रधानमंत्री जन धन योजना कोणासाठी आहे?

उत्तर- प्रधानमंत्री जन धन योजना खाते पात्रता निकषानुसार अर्जदाराचे वय 18-59 वर्षे असावे.

प्रश्न- आरबीआयचा पहिला गव्हर्नर कोण होता?

उत्तर - सर ओसबोर्न स्मिथ

