रि-स्किलिंग : संस्थेत अस्तित्वनिर्मितीसाठी...

योग्य ती मुत्सद्देगिरी वापरायची असेल तर काही गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात. स्वतःला संस्थेमध्ये सिद्ध करायचे असल्यास सर्वप्रथम योग्य ती कौशल्य असणे आवश्यक ठरते. परंतु, त्याचबरोबर संस्थेमधील सोशिओ - पॉलिटिकल (सामाजिक -राजकीय) परिमाण समजून घेणेही गरजेचे ठरते. ज्याला हे समजले तो प्रगती करत राहतो. स्वतःची कौशल्ये, स्वतःचा स्वभाव, संस्थेमध्ये जास्तीत जास्त लोकांसोबत ओळखी वाढवून त्याचा योग्य प्रकारे उपयोग करून घेणे, निर्णय प्रक्रियेत सामील असणाऱ्या लोकांसोबत ओळख करून त्यांचासमोर आपले अस्तित्व दाखवणे, त्याचा योग्य वेळी उपयोग करून घेणे, या सर्व गोष्टी या मुत्सद्दीपणात येत असतात. बहुत खूपदा आपल्यामध्ये कौशल्य असतात, परंतु ते कौशल्य वापरावे कसे हे पण महत्त्वाचे ठरते. बऱ्याचदा एखाद्या विषयाची आपल्याला माहिती असू शकत नाही किंवा माहिती नसते, अशा वेळेत ती माहिती कोणाकडे आहे हे समजून घेऊन त्या व्यक्तीसोबत योग्य ते संबंध तयार करून, ते टिकवून योग्य वेळी त्या व्यक्तीची मदत घेणे हा सुद्धा मुत्सद्देगिरीचाच भाग असतो. हे मला माहीत नाही, ती व्यक्ती मला सहकार्य करत नाही, माझ्यावर कामाचा अतिशय तणाव आहे, माझी कोणी दखल घेत नाही, अशासारखी अनेक कारणे सांगत या गोष्टींना आपण राजकारणाचा रंग देत असतो. संस्थेमध्ये आपली कोणीतरी दखल घ्यावी, असे जर आपल्याला वाटत असेल तर त्यासाठी आपले अस्तित्व तयार करावे लागते, ते सिद्ध करावे लागते. हा सुद्धा मुत्सद्दीगिरीचा भाग आहे. संस्थेमधील वरिष्ठ लोक आणि सत्ताकेंद्रे तुमची दखल घेऊ लागल्यास तुम्ही सुद्धा स्वतःचे असे एक सत्ताकेंद्र तयार करू शकता. आणि तेही कोणतेही नकारात्मक आणि घाणेरडे राजकारण न करता. थोडक्यात, संस्थेमधील अगदी ज्युनिअर व्यक्तीला सुद्धा स्वतःचे अस्तित्व तयार करता येऊ शकते आणि ह्यासाठी खालील गोष्टी आवश्यक ठरतात. आणि हे सर्व करायचे असेल तर स्वतःला खालील काही प्रश्न विचारा. मी जे काम करतो. ते या संस्थेमध्ये किती महत्त्वाचे आहे?

मी हे काम केले नाही, तर दुसरा कोणी हे काम सहजपणे करू शकेल काय?

माझे कौशल्य किती दुर्मिळ आहे?

माझ्या कामाचा संस्थेवर आणि इतर लोकांच्या कामावर किती प्रभाव आहे?

आणि माझ्या कामावर इतर कर्मचारी अवलंबून आहेत का? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे नकारात्मक असल्यास तुम्हाला अंतर्मुख होण्याची गरज आहे.

