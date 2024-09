Maharashtra Assembly Election

Ajit Pawar: विधानसभेपूर्वी मुख्यमंत्री पदाबाबात अजित पवारांचे मोठं भाष्य! शिंदे-फडणवीस टेन्शनमध्ये, नेमकं काय म्हणाले दादा?

Ajit Pawar's Take on Baramati Assembly Election and Chief Ministership: यापूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाच निवडणूल लढवणार असल्याचे स्पष्ट केले आहेत. तर भाजपमधून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाला मोठी मागणी आहे. कारण ताकद असताना, सर्वाधिक संख्याबळ असताना त्यांना उपमुख्यमंत्री पदावर समाधान मानावे लागले.