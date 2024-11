NCP Symbol Dispute: अखेर ठरलं; अजितदादा 'घड्याळा'वर लढणार, पण... सुप्रीम कोर्टाने ठेवली 'ती' अट!

Supreme Court Issues New Directions to Ajit Pawar in NCP Symbol Dispute: राज्यात एकीकडे विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना कोर्टाने अजित पवार गटाला काही महत्त्वाचे आणि नवे निर्देश दिले आहेत.

Ajit Pawar receives strict instructions from Supreme Court in Maharashtra's NCP symbol dispute, barring the use of Sharad Pawar’s images in the campaign. esakal