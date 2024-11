Maharashtra Elections: महाराष्ट्रातील 62 जागांवर काय आहे भानगड? थेट सत्ता समीकरणांवर पडतो प्रभाव, ज्या दिशेन कल त्या दिशेने सत्ता

BJP vs Congress election battle in Vidarbha for Maharashtra assembly seats esakal

Sandip Kapde महाराष्ट्रातील 288 विधानसभा मतदारसंघांमध्ये विदर्भाला विशेष महत्त्व आहे. या क्षेत्राच्या राजकीय कलामुळे संपूर्ण राज्याच्या सत्ता समीकरणांवर प्रभाव पडतो. असे मानले जाते की विदर्भाचा जो कल असेल, त्याच दिशेने सत्ता जाते. त्यामुळे काँग्रेस आणि भाजप या दोन्ही पक्षांनी विदर्भातील 62 जागांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे. विशेषतः भाजप या भागात मजबूत आहे, परंतु काँग्रेसचा येथे मजबूत जनाधार आहे. येत्या निवडणुकीत या दोन्ही पक्षांमध्ये चुरशीची लढत होण्याची शक्यता आहे.