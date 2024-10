Pusad Assembly Election 2024: विधानसभा गाजणार... दोन सख्ख्या भावांमध्ये घमासान? एक शरद पवार गटात तर दुसरा अजितदादांच्या पक्षात!

A Fierce Political Battle Brews Between Indranil and Yayati Naik in Pusad: आमदार इंद्रनील नाईक यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फाटाफुटीच्या राजकारणात अजितदादांना साथ दिली. त्यामुळे 'सिटिंग' आमदाराचे तिकीट 'सेट' झाले आहे.

Indranil and Yayati Naik are set to face off in the Pusad Assembly Election 2024, representing rival factions of the NCP. esakal