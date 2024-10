Maharashtra Assembly Election

Who Will Be Next CM Of Maharashtra: निवडणुकीनंतर कोणाचा मुख्यमंत्री भाजपचा की महायुतीचा? देवेंद्र फडणवीसांनी आताच सांगून टाकले

Devendra Fadnavis On Next CM Of Maharashtra: याचबरोबर फडणवीस यांनी निवडणुकीनंतर राज्याचा मुख्यमंत्री भाजपचा असेल की, महायुतीचा यावरही उत्तर दिले आहे.