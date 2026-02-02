Election News

महाराष्ट्रात ‘आयर्न लेडी 2.0’ची सुरुवात; सुनेत्रा पवारांसाठी सलीम सारंग यांची भावनिक पोस्ट, काय म्हणाले?

Sunetra Pawar News: वयाच्या ६१ व्या वर्षी राजकारणात प्रवेश करणे, लोकसभा निवडणुकीत पराभव होणे, राज्यसभेत पोहोचणे आणि आता महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री बनणे, हा त्यांचा प्रवास अतिशय वेगवान राहिला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
महाराष्ट्राला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री मिळाल्या आहेत. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी लोकभवन येथे पदाची शपथ घेतली. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली आहे. यानंतर आता राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी सुनेत्रा पवारांवर भावूक पोस्ट लिहिली आहे. यात त्यांनी महाराष्ट्रात ‘आयर्न लेडी 2.0’ची सुरुवात झाली असल्याचे सांगितले आहे.

Maharashtra Politics

