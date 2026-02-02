महाराष्ट्रात ‘आयर्न लेडी 2.0’ची सुरुवात; सुनेत्रा पवारांसाठी सलीम सारंग यांची भावनिक पोस्ट, काय म्हणाले?

महाराष्ट्राला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री मिळाल्या आहेत. अजित पवार यांच्या पत्नी सुनेत्रा पवार यांनी लोकभवन येथे पदाची शपथ घेतली. सुनेत्रा पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदी शपथ घेतली आहे. यानंतर आता राजकारणात मोठ्या घडामोडी घडत आहेत. मुस्लिम वेल्फेअर असोसिएशन राष्ट्रीय अध्यक्ष सलीम सारंग यांनी सुनेत्रा पवारांवर भावूक पोस्ट लिहिली आहे. यात त्यांनी महाराष्ट्रात ‘आयर्न लेडी 2.0’ची सुरुवात झाली असल्याचे सांगितले आहे..सलीम सारंग म्हणाले की, इतिहास साक्षी आहे की, काही क्षण असे येतात जे केवळ व्यक्तीची नाही, तर नेतृत्वाची कसोटी पाहतात. व्यक्तिगत दुःख, सामाजिक अपेक्षा आणि सार्वजनिक जबाबदारी या तिन्हींच्या मधोमध उभं राहून घेतलेला निर्णयच खऱ्या अर्थाने नेतृत्व घडवतो. स्व. अजितदादांच्या दुर्दैवी अपघाती निधनानंतर आदरणीय सुनेत्रा वहिनींनी उपमुख्यमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारली, तो असाच एक क्षण आहे..Ajit Pawar: ''ज्यांनी हे पाप केलं असेल त्यांच्या घरात...'', अमोल मिटकरींच्या विधानाने राजकीय वर्तुळात खळबळ.भारतीय राजकारणात अशा निर्णायक टप्प्यांचं एक मोठं उदाहरण म्हणजे इंदिरा गांधी. पंतप्रधानपदाची सूत्रे हातात घेताना त्यांनी केवळ पद स्वीकारलं नव्हतं, तर एका अस्थिर काळात देशाला दिशा देण्याची जबाबदारी उचलली होती. विरोध, टीका, संशय या सगळ्यांना सामोरं जात त्यांनी ठामपणे निर्णय घेतले आणि आपल्या कार्यकाळावर ठसा उमटवला. त्यांचा नेतृत्वप्रवास हा ‘भावनेपेक्षा कर्तव्य’ या तत्वाचा वस्तुपाठ होता..आज सुनेत्रा वहिनींवर शपथविधीच्या वेळेबाबत टीका केली जात आहे. मात्र ही टीका करताना एक महत्त्वाचा मुद्दा जाणूनबुजून दुर्लक्षित केला जातो. सुनेत्रा वहिनी राजकारणात नवीन नाहीत. त्यांच्या माहेरपासूनच त्यांना राजकारणाचे धडे मिळाले आहेत. सार्वजनिक जीवन, राजकीय समज आणि निर्णयप्रक्रिया हे त्यांच्यासाठी नवे विषय नाहीत. त्याहून महत्त्वाचं म्हणजे, अनेक वर्षे अजितदादांच्या सहवासात राहून त्यांनी राजकारण अगदी जवळून पाहिलं आहे सत्तेच्या जबाबदाऱ्या, संकटांची हाताळणी, निर्णयांचे परिणाम आणि जनतेशी असलेलं नातं हे सगळं त्यांनी प्रत्यक्ष अनुभवलं आहे. त्यामुळे दुःख बाजूला ठेवून कर्तव्याला प्राधान्य देणं ही नेतृत्वाची ओळख असते..एकेकाळी इंदिरा गांधींनाही “गूंगी गुडिया” म्हटलं गेलं होतं. फार बोलत नाही, निर्णय घेऊ शकत नाही, देश चालवू शकत नाही अशा सगळ्या टीका झाल्या. पण वेळ आली आणि त्याच गूंगी गुडियाने असे निर्णय घेतले की टीका करणाऱ्यांची तोंडं आपोआप बंद झाली. आज टीका करणारे उद्या त्यांच्या कामाबद्दल बोलतील, अशी वेळ नक्की येईल..Manoj Jarange: मनोज जरांगेंच्या हत्येच्या कटाप्रकरणी अमोल खुणेला जामीन; धनंजय मुंडेंसोबत बोलणं झालं होतं का?.आज महाराष्ट्रात सुनेत्रा वहिनींसमोरही काहीसं असंच आव्हान उभं आहे. उपमुख्यमंत्रीपद हे केवळ राजकीय पद नाही; ते सातत्य, समन्वय आणि विश्वास यांचं केंद्र आहे. आदरणीय अजितदादांच्या कार्यशैलीचा वारसा पुढे नेताना, पक्षातील समतोल राखणं, प्रशासनाशी संवाद साधणं आणि जनतेचा विश्वास टिकवणं ही तिहेरी जबाबदारी त्यांच्यासमोर आहे. त्यांच्या आजवरच्या संयत वावरातून आणि शपथविधीच्या क्षणातील आत्मविश्वासातून हे स्पष्ट होतं की त्या या जबाबदारीकडे केवळ भावनिक नजरेने पाहत नाहीत, तर कर्तव्यभावनेने सामोऱ्या जात आहेत..महाराष्ट्राच्या राजकारणात महिलांनी नेतृत्वाची उंची गाठण्याची परंपरा आहे. त्या परंपरेत सुनेत्रा वहिनींचा प्रवेश हा केवळ राजकीय गणिताचा भाग नाही, तर एक संदेश आहे. दुःखाच्या क्षणीही सार्वजनिक जबाबदारीपासून पळ काढला जात नाही. जसं इंदिरा गांधींनी कठीण काळात देशाचं नेतृत्व केलं, तसंच वहिनी या राज्याच्या कारभारात स्थैर्य आणि सातत्य देण्याचा प्रयत्न करतील हे नक्की...‘आयर्न लेडी’ ही केवळ उपमा नसते; ती निर्णयक्षमता, धैर्य आणि दीर्घकालीन दृष्टीचं प्रतीक असते. सुनेत्रा वहिनींसमोरचा मार्ग सोपा नाही, पण इतिहास सांगतो की अशाच कठीण वाटांवरून चालत नेतृत्व घडतं. दादांच्या पाठीशी उभं राहून पक्षाला आणि पदाला न्याय देण्याची ही सुरुवात आहे. आणि याच अर्थाने, वाहिनीची ‘आयर्न लेडी 2.0’ कडे वाटचाल सुरु झालेली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.