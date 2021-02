हेल्दी डायटसाठी जाणून घ्या कोणती फळे आणि भाज्या कच्च्या खाव्यात, कोणत्या शिजवून?

अनेकदा लोकं हेल्दी डायटच्या नावावर कच्च्या भाज्या खातात. भाज्यांमध्ये व्हिटॅमिन, प्रोटीन, पोटॅशियम, फायबर्ससह इतर पोषक तत्त्व भरपूर प्रमाणात असतात. आणि भाज्या उकळून किंवा शिजवून सेवन केल्याने त्यातील पौष्टिक तत्त्व नष्ट होतात हे खरं असले तरी प्रत्येक भाजी आपण कच्ची खाऊ शकत नाही. जाणून घ्या कोणत्या अश्या भाज्या आहे ज्या कच्च्या खाऊ नाही. अशी अनेक पोषक फळे आणि भाज्यांमध्ये आढळतात, जे आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानल्या जातात. परंतु अशा बर्‍याच भाज्या आहेत जे शिजवलेल्या अन्नापेक्षा आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात, तर काही भाज्या आणि फळे देखील कच्च्या अन्नासाठी अधिक फायदेशीर मानली जातात. कच्चं आणि शिजवलेलं

फळे आणि भाज्या खाणे आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानले जाते. अशी पुष्कळ पोषक फळे आणि भाज्यांमध्ये आढळतात, जे आरोग्यास अनेक समस्यांपासून शरीराचे संरक्षण करण्यास उपयुक्त मानली जातात. आपण बर्‍याचदा असे म्हटले आहे की लोक कच्चे फळ आणि भाज्या अधिक फायदेशीर असतात असे ऐकले असतील. उकळणे, वाफवणे, तळणे आणि भाज्या आणि फळे सुकविणे त्यांचे गुणधर्म काढून टाकतात. भाज्या शरीराला निरोगी ठेवण्यास मदत करतात तसेच बर्‍याच रोगांचा धोका कमी करतात.

परंतु अशा बर्‍याच भाज्या आहेत जे शिजवलेल्या अन्नापेक्षा आरोग्यासाठी फायदेशीर असतात, तर काही भाज्या आणि फळे असे आहेत जे कच्चे खाणे अधिक फायदेशीर मानले जातात. कारण काही फळे आणि भाज्यांचे पोषक ते कच्चे खाण्यापासून मिळवतात, तर काही ते खाऊन शिजवतात. तर आज आपण सांगू की कोणती फळे आणि भाज्या कच्चे आहेत आणि कोणते शिजवलेले आहेत आणि ते खाणे अधिक फायदेशीर आहे. फळे आणि भाज्यांचे अधिक फायदे मिळवा :

ब्रोकोली :

ब्रोकोली ही एक भाजी आहे जी आरोग्यासाठी खूप फायदेशीर मानली जाते. आम्हाला सांगू की स्टीम ब्रोकोलीमध्ये उपस्थित ग्लूकोसिनोलेट सारख्या निरोगी संयुगे कायम आहेत. ग्लूकोसिनोलेट कर्करोगासारख्या बर्‍याच गंभीर आजारांपासून शरीराचे रक्षण करू शकतो. लसूण:

जर आपल्याला लसूणचा पूर्ण फायदा घ्यायचा असेल तर तो शिजवू नका आणि कच्चा खाऊ नका. कच्च्या लसणीमध्ये सेलेनियम अँटी-ऑक्सिडेंट असते जे रक्तदाब नियंत्रित करते आणि शरीराला अनेक धोकादायक आजारांपासून दूर ठेवण्यास मदत करते. गाजर:

गाजर ही एक भाजी आहे जी कच्ची आणि शिजवलेले दोन्हीही प्रकारे खाऊ शकता. गाजरांमध्ये नैसर्गिक कॅरोटीनोईड्स आढळतात. दृष्टी चांगली ठेवण्यासह शरीरास गंभीर आजारांपासून वाचवते. ते शिजवून खाल्ल्यास हे आरोग्यासाठी अधिक फायदेशीर ठरू शकते. ताजे फळ

फळांचा रस पिण्याऐवजी फळांचे सेवन करणे अधिक फायदेशीर मानले जाते. कारण ताजे फळांमध्ये भरपूर फायबर असते. त्यामध्ये कॅलरी कमी आणि जीवनसत्त्वे कमी असतात. ब्लूबेरी, द्राक्षे आणि सफरचंद यासारख्या विशिष्ट फळांमुळे टाइप 2 मधुमेहाची समस्या कमी होण्यास मदत होते. (डिस्क्लेमर ही सामान्य माहिती आहे. अधिक माहितीसाठी नेहमीच तज्ज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या) संपादन - विवेक मेतकर, अकोला

