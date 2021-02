तुम्ही डोसा खाल्ला असेलच, पाव भाजी डोसाची ही नवीन रेसीपी करा ट्राय

डोसा हा घरातील सर्वांचा आवडीचा पदार्थ. साऊथ इंडियन फूड म्हंटले की एक वेगळीच मज्जा असते. त्यातही डोसा आवडत नाही असं कुणी शोधुनही सापडणार नाही. डोसा बनविणे खूप सोपे आहे. तांदूळ आणि डाळांच्या मिश्रणात यीस्ट उचलून पारंपारिक डोसा तयार केला जातो. तथापि, आपली इच्छा असल्यास आपण इतर अनेक घटकांसह तयार केलेले इतर बरेच डोसा पिठ तयार करू शकता. इन्स्टंट डोसा बनवताना झटपट डोसा-मिक्स देखील तयार करते, तांदूळ ओट्स किंवा नाचणी व्यतिरिक्त इतर कोणत्याही पदार्थांसह बदला. पाव भाजी डोसा कसा बनवायचा

साहित्य 1 छोटी वाटी पाव भाजी

1 कप डोसा पिठात

1/2 कांदा, चिरलेला

2 चमचे टोमॅटो सॉस

१ टेबल चमचा भजी मसाला

2 चमचे धणे किंवा कोथिंबीर डोसाच्या पिठात बदलत्या काळाप्रमाणे प्रयोगही आता भरण्याबरोबरच केले जात आहेत, सामान्यत: डोसामध्ये मसालेदार बटाटे घालून केले जातात. परंतु, आजकाल आपल्याला चॉकलेट डोसा, नूडल्स डोसा, मंचूरियन डोसा आणि चीज चिली डोसा यासारख्या नवीन आवृत्त्या पहावयास मिळतील. डोसाचे वैशिष्ट्य म्हणजे पातळ थर, जे अगदी कुरकुरीत आहे आणि खायला खूप मजेदार दिसते. डोसाला नारळ चटणी किंवा सांबार दिले जाते. आपल्याला डोसा देखील आवडत असल्यास डोसाची ही नवीन रेसिपी वापरुन पहा. पाव भाजी डोसा असे नाव आहे. होय, आपण हे ऐकलेच आहे! हा डोसा बनविण्यासाठी उर्वरित पाव भाजीचा चांगला उपयोग झाला आहे, ज्याने आणखी एक नवीन फरक तयार केला आहे. हे बनविणे देखील अगदी सोपे आहे, फक्त यासाठी आपल्याकडे डोसाचे पीठ आधीपासूनच तयार असले पाहिजे आणि काही मिनिटांत काही मसाले बनवून आपण या नवीन आवृत्ती डोसाचा आनंद घेऊ शकता. संपादन - विवेक मेतकर

