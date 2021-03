चिकन शाही रोलची टेस्टच न्यारी, बनवा घरच्या घरी

अहमदनगर ः कसं आहे मांसाहार करणाऱ्याला अनेक पर्याय उपलब्ध असतात. चिकन, मासे, मटण अशी विविध प्रकारची त्याच्याकडे व्हरायटी असचे. सर्वाधिक घरात काय खाल्ले जात असेल तर ते असते चिकन. चिकनमध्ये नवनवीन डिश ट्राय करू शकतो.त्यातील एक प्रकार म्हणजे चिकन शाही रोल. घरी चिकन शाही रोल कसा बनवायचा

चिकन शाही रोल बनविण्यात अवघे 30 मिनिट लागतात. स्टार्टर, स्नॅक किंवा कोणतीही चिकन ग्रेव्ही डिश, चिकनपासून बनवलेल्या कोणत्याही डिशमुळे आपण निराश होणार नाही. हे लक्षात घेऊन, आज आम्ही आपल्या चिकन शाही रोलची एक मजेदार रेसिपी घेऊन आलो आहोत, जी सर्वांना प्रभावित करेल. घरी असो, पार्टी असो किंवा अन्य कोणता सोहळा. मित्रांसह, ही चिकन शाही रोल सर्व काळासाठी परिपूर्ण आहे. आपल्याला चिकन शाही रोल तयार करण्यास फक्त 30 मिनिटे लागतील. हे कुरकुरीत चिकन शाही रोल बनवण्यासाठी आपल्याला चिकन व्यतिरिक्त सामान्य मसाल्यांची आवश्यकता आहे. चिकन शाही रोल कसा बनवायचाः प्रथम हाड नसलेल्या कोंबडीचे तुकडे घ्या, तिखट, लाल तिखट, गरम मसाला, मीठ, जिरेपूड आणि कांदा घाला आणि पिसून घ्या. हे मिश्रण एका भांड्यात काढा, तूप, भाकरीचे तुकडे आणि तांदळाचे पीठ घालून मिक्स करावे. त्यातून थोडे मिश्रण घ्या, एक बॉल बनवा आणि हे बटर पेपर लावा आणि दाबून पातळ करा. मध्यभागी ते रोल करा. या रोलला अंड्यामध्ये बुडवा आणि ब्रेड क्रम्ब्समध्ये लपेटून घ्या. कढईत तेल गरम करा, हे चिकन रॉयल रोल्स तळून घ्या आणि त्यांना आपल्या आवडीच्या चटणीसह सर्व्ह करा.

