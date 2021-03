पापडाच्यासुद्धा रेसिपी करता येतात? एकदा ट्राय करा

कोल्हापूर : भारतीयांच्या जेवणात डाळ, भात असणं ही तशी कॉमन गोष्ट आहे. बटाट्याचे चिप्स किंवा पापड यांसारखे कुरकुरीत पदार्थ जेवणाची चव वाढवतात. यातल्या पापडापासून अनेक पदार्थ तयार करता येतात हे तुम्हाला माहिती आहे का? या रेसिपी तुम्ही लहान लहान पार्टीवेळीसुद्धा करू शकता. आता होळीचा सण जवळ आलाय. अशावेळी तुम्ही या रेसिपी ट्राय करू शकता. विशेष म्हणजे या रेसिपीसाठी जास्त वेळही लागत नाही आणि घरीच सहज तयार करु शकता. पापड समोसा साहित्य - चार पापड, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट अर्धा चमचा, हळद पावडर अर्धा चमचा, मूग एक कप, गरम मसाला अर्धा चमचा, जीरे अर्धा चमचा, काजू एक चमचा, तेल गरजेनुसार, हिरव्या मिरच्या दोन बारीक तुकडे करून कृती - मूग एक दिवस आधी पाण्यात भिजत ठेवा आणि दुसऱ्या दिवशी मिक्सरला बारीक करून घ्या.

पॅनमध्ये तेल गरम करून त्यात जीरे, हिरवी मिरची घालून काही वेळ गरम करा. त्यानंतर बारीक केलेले मूग घालून शिजवा.

मिश्रण थोडं हलवल्यानंतर यात गरम मसाला, हळद पावडर, लाल तिखड आणि मीठ टाकून मिक्स करून घ्या.

जवळपास पाच ते सहा मिनिटे शिजवल्यानंतर यात काजू टाका आणि मिक्स करा. त्यानंतर गॅस बंद करा.

एक पापड घेऊन त्यात मधोमध मूग डाळीची तयार केलेली बाजी भरा. त्यानंतर पापडाचे काठ गव्हाच्या पीठाने बंद करून घ्या. तुम्ही यामध्ये उकडलेले बटाटे घालू शकता.

शेवटी एका कढईत गरम तेलामध्ये तांबूस रंग होईपर्यंत चांगल्या पद्धतीनं तळून घ्या. पापड फ्रिटर्स साहित्य - 3 पापड, दोन उकडलेले बटाटे, बारीक तुकडे केलेल्या दोन हिरव्या मिरच्या , शिमला मिरची अर्धी, मीठ, कोबी एक कप बारीक कापलेला, मैदा अर्धा कप, तेल २ कप, कॉर्नफ्लोअर एक चमचा,

कृती - एका भांड्यात उकडलेले बटाटे, हिरवी मिरची, शिमला मिरची, कोबी आणि मीठ एकत्र मिश्रण करून घ्या.

मिश्रण एकजीव झाल्यानंतर फ्रिटर्सच्या आकारात तयार करून घ्या.

दुसऱ्या बाजूला मैदा आणि कॉर्नफ्लोर एकत्र मिसळून घ्या. मैद्यात फ्रिटर्स टाकून चांगले मिक्स करा.

कढईत तेल गरम करून फ्रिटर्स तळून घ्या.

हे पापड फ्रिटर्स सॉस किंवा चटणीसोबत सर्व्ह करा. पापड रायता साहित्य - दही 3 कप, पापड 3, जीरे पावडर अर्धा चमचा, मीठ, कोथिंबीर, काळी मिरी पावडर अर्धा चमचा कृती - एका भांड्यात दही घ्या. दुसऱीकडे पॅनमध्ये पापड भाजून घ्या.

दह्यामध्ये भाजून घेतलेली जीरे पावडर, काळी मीरी, मीठ घालून मिक्स करून घ्या.

यानंतर सर्व मिश्रण एकत्र करून काही वेळ फ्रीजमध्ये ठेवा.

फ्रीजमधून काढल्यानंतर कोथींबीर आणि भाजलेल्या पापडाचे तुकडे तोडून वरून टाका.

