उपवासाला फराळी नारळाची चटणी; ट्राय करा रेसिपी

कोल्हापूर : फराळी नारळाची चटणी उपवासाच्या वेळी वापरली जाणारी एक उत्तम रेसिपी आहे. उपवास किंवा उपवास दरम्यान आपल्या कोणत्याही मुख्य डिशमध्ये साइड साइड डिश म्हणून वापरता येते. साहित्य - 1 कप किसलेले नारळ

2 - हिरव्या मिरच्या

1/2 कप कोथिंबीर

1/2 चमचे रॉक मीठ

1/2 चमचे लिंबाचा रस कृती - सर्व प्रथम मिक्सर ग्राइंडर घ्या. आता त्यात किसलेले नारळ, कोथिंबीर, चिरलेली मिरची, मीठ आणि चवीनुसार थोडे पाणी घाला. त्या सर्वांना बारीक वाटून पातळ पेस्ट बनवा. गरजेनुसार पाणी कमी-जास्त प्रमाणात जोडले जाऊ शकते. जेव्हा सर्व घटक चांगले एकत्र होतात आणि पेस्ट बनतात. एका मोठ्या भांड्यात ठेवा, आता त्यात लिंबाचा रस पिळून घ्या. तुमची चवदार नारळाची चटणी तयार आहे, जर आपण हा फळ सॉस उपवासादरम्यान वापरत असाल तर हे साबूदाणे पकोरा, साबूची खीर, साबूची खीर आणि तत्सम पाण्याची चेस्टनट्स, जसे की उपवासाच्या वेळी वापरल्या जाणाऱ्या पदार्थांप्रमाणे सॉस म्हणून वापरला जाऊ शकतो.

Web Title: for fast the useful recipe homemade for women in kolhapur