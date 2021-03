लसूण साठवून ठेवण्याचे आहे टेंशन?; करा या पद्धतीचा वापर आणि व्हा चिंतामुक्त

नागपूर : लसणाची फोडणी दिल्याशिवाय भारतीयांचे स्वयंपाक पूर्ण होत नाही. कारण, लसणाच्या फोडणीने भाजीला चांगली चव येते. तसेच त्याचा स्वाद आणखीनच वाढतो. मात्र, लसूण सोलणे अनेकांना कंटाळवाणे वाटत असते. कारण, ही पद्धत मोठी किचकट आणि त्रासदायक असते. मात्र, चांगल्या जेवणाचा आनंद घेण्यासाठी महिलांना लसूण सोलावेच लागते. लसूण सोलणे आणि बराच काळ ताजे ठेवणे खूप कठीण काम आहे. यामुळेच महिला रिकाम्या वेळात जास्तीचा लसूण सोलून ठेवत असतात. मात्र, बरेच दिवस लसूण ताजे ठेवू शकत नाही. ते लवकर कोरडे होते. वाळलेले लसूण चांगली चव देत नाही. अशा परिस्थितीत आपण लसूण अशा प्रकारे का ठेवू नये की ते चांगले राहील. आहारात लसूण खाण्याचे फायदे अधिक आहे. परंतु, ते संचयित करण्यात अडचण येते. आम्ही तुमच्यासाठी घेऊन आले आहे काही उपाय. याचा अवलंब केल्यास तुमचा लसूण फार काळपर्यंत चांगला राहील. हवाबंद भांड्याचा करा वापर सोललेल्या लसुणाच्या कळ्या हवाबंद भांड्यात ठेवा आणि ते भांड फ्रीजमध्ये ठेवा. हे लक्षात घ्यावे भांड्यात थोडाही ओलावा असता कामा नये. ओलावा राहिल्यास लसूण खराब होईल. तळून ठेवा सर्वांत अगोदर लसूण चांगले चिरून घ्या. यानंतर कढईत एक चमचा तूप गरम करून त्यात लसूण घाला. त्यात थोडं मीठ घाला. मीठ एक संरक्षक म्हणून कार्य करते. यामुळे तुमचे लसूण दोन ते तीन आठवड्यांपर्यंत संचयित करून ठेवता येईल. असे करताना लसूण पूर्णपणे तळण्याची गरज नाही. ते फक्त हलके शिजवा. लसूण पेस्ट बनवा आणि असे ठेवा लसूणमध्ये थोडं मीठ टाकून मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्या. आता लसणाच्या या पेस्टमध्ये दोन चमचे मोहरीचे तेल घालून ठेवा. याला हवाबंद कंटेनरमध्ये ठेवून फ्रीझरमध्ये एक महिन्यापर्यंत ठेवू शकता. तसेच तुम्ही मीठ आणि तेलाऐवजी पांढरे व्हिनेगर टाकूनही याला ठेवू शकता. वर्षभरासाठी असे करा सेव्ह सर्वप्रथम लसूणचा पेस्ट बनवा. यानंतर एका प्लेटमध्ये ठेवून लहान लहान तुकडे करा. तुकडे झाल्यानंतर उन्हात वाळू घालण्यासाठी ठेवा. उन्हात लसणाच्या कळ्या तपकिरी होईल. फक्त एका दिवसाच्या सूर्यप्रकाशामध्ये लसूण पेस्ट इतकी कोरडे होईल की आपण ते वर्षभर ठेवू शकता. हा वाळलेला लसूण एअर टाइट कंटेनरमध्ये साठवा आणि जेव्हा आपल्याला हे वापरायचे असेल तेव्हा बाहेर काढून गरम तेलात घाला. लसूणच पावडर सर्वप्रथम लसूणचा पेस्ट बनवा. याला उन्हात वाळू घाला. हे लसूण पावडर खूप चवदार होईल. हे पावडर तुम्ही कोणत्याही भाजीसाठी किंवा अन्य कोणत्याही पदार्थासाठी वापरू शकता.

