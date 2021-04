शिल्लक मलईपासून बनवा या दोन सोप्या रेसिपी

कोल्हापूर : महिला जास्तीत जास्त शिल्लक राहिलेल्या मलईचा उपयोग लोणी किंवा तूप बनवण्यासाठी करतात. दुधाच्या मलईचा आपण अनेक प्रकारे वापरू शकतो. जर याचा उपयोग तुम्ही टेस्टी भाजी बनवण्यासाठी करणार असाल तर.. हो यापासून तुम्ही भाजीही बनवू शकता. दुधापासून तयार झालेल्या या मलईचा उपयोग कसा होऊ शकतो हे जर तुम्हालाही समजत नसेल तर या रेसिपी ट्राय करा. सोप्या पद्धतीने तुम्ही या रेसिपीज बनवू शकता आणि रोटी, चपाती किंवा पुरीसोबत तुम्ही खाऊ शकता मलई मटार - साहित्य - दूधाची ताजी मलाई - 250-350 मिली

उकळलेले हिरवे वाटाणे - 1 कप

चिरलेला कांदा - 2 छोटे कप

चिरलेली हिरवी मिरची - 2

चिरलेले आलं- 1 मोठा चमचा

मीठ -आवश्यकतेनुसार

साखर- 1/4 चमचा

तेल- 1 मोठा चमचा

जीरे - ½ चमचा

चिरलेले टोमॅटो - 2

लाल तिखट - ¼ छोटा चमचा

हळद - 1 / 4 छोटा चमचा

कसूरी मेथी- ½ छोटा चमचा

गरम मसाला - 1/2 छोटा चमचा

काजू आणि किशमिश - 1 मोठा चमचा

कोंथबिर - 1 बड़ा चम्मच कृती - वरील सर्व मलई मटार भाजीसाठी सामग्री तयार करा. पॅनमध्ये तेल गरम करा. त्यामध्ये हिंग, मिरची, जिरे, आले घालून दहा सेकंद शिजवून घ्या. यानंतर त्यामध्ये कांदा घाला आणि तो भाजून घ्या. टोमॅटोमध्ये सर्व पावडर मसाले, चवीनुसार मीठ एकत्र करून दोन-तीन मिनिटांसाठी उकडलेल्या वाटाणासोबत घालून परतून घ्या. आता यामध्ये मलई घालून ते दोन मिनिटांसाठी उकळून घ्या. गरम मसाला, काजू, किशमिश आणि कोथिंबीर घालून रोटी आणि लोणच्या सोबत तुम्ही खाऊ शकता. मलई मसाला पराठा -

साहित्य - मैद्याचे पीठ - 2 कप

मीठ -आवश्यकतेनुसार

काळी मिरची पाउडर - ¼ छोटा चमचा

लाल तिखट- ¼ छोटा चमचा

तूप - 1 छोटा चमचा

गरम पाणी - पीठ मळण्यासाठी आवश्यकतेनुसार

स्टफिंगसाठी

तळलेला कांदा - 1/2 कप

किसलेला पनीर

तेल / तूप - पराठा भाजण्यासाठी

कृती - पीठ उत्तम प्रकारे मळून घ्या. आणि पंधरा मिनिटांसाठी वेगळे ठेवा. तेलात भाजलेला कांदा त्यामध्ये चीज मलई हे एकत्र करून त्यामध्ये चिरलेली मिरची घालून हे मिश्रण पुन्हा एकत्र करून घ्या. चार ते सहा बरोबरीच्या भागांमध्ये या पीठाचे गोळे करून घ्या. आणि चपातीप्रमाणे रोल करून घ्या. याला त्रिकोणी आकार द्या. आणि तव्यामध्ये किंवा नॉनस्टिक पॅनमध्ये परतवुन भाजून घ्या. आता तयार केलेले स्टफिंग मिश्रण उत्तम प्रकारे दोन्ही बाजूने शिजवून घ्या. डाळ भाजीसोबत तुम्ही ते सर्व्ह करू शकता. तुम्ही याला रोल करुन चपातीमध्ये ठेवून बंद करून खाऊ शकता. हे तुम्ही पापड, लोणचे आणि रायता यांसोबतही खाऊ शकता.



