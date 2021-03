Khatti Meethi Dal : दाल फ्राय, दाल तडकापेक्षा बनवा आता खट्टी मिठी दाल

सातारा : डाळींबद्दलचे भारताचे प्रेम कुणापासून लपलेले नाही. अनेक घरांमध्ये हा भारतीय घरातील ठराविक मैलांचा भाग आहे. मग ते श्रीमंत क्रीम डाळ माखनी, मुंग डाळ खिचडी किंवा भुरळ डाळ तडका असो. साध्या मसूरपासून बनवल्या जाणा-या बर्‍याच पदार्थांमध्ये काहीच आश्चर्य नाही. चीला, सांबर, खिचडी डंपलिंग्ज आणि बरेच काही! तथापि, वेगवेगळे मसाले आणि औषधी वनस्पतींच्या चव असलेली एक सोपी मसूर कधीच समाधान देत नाही.



डाळ हे प्रोटीन सारख्या पोषक घटकांचे पॉवर हाऊस आहे. प्रथिने हा आपल्या शरीराचा बिल्डिंग ब्लॉक आहे. हे स्नायू बनविणे, स्नायूंच्या पुनर्प्राप्तीस मदत करते, पेशींच्या संरचनेस मदत करते आणि त्वचा, केस आणि नखे यांचे आरोग्य वाढवते. शरीराचे पोषण करण्याव्यतिरिक्त, प्रथिनेयुक्त मसूर आपल्याला दीर्घकाळापर्यंत पोट भरण्यास मदत करते, जे वजन कमी करण्यास देखील मदत करते. डाळ तडका, डाळ फ्राय किंवा डाळ माखणीची चव आणि भाजी मसाला आणि चवळीत गोड मसाला घालून दिलेली एक ट्रीट वेगळीच म्हणावी लागेल. मुख्य साहित्य: हळद, मीठ, साखर, मिरची पूड, पाव भाजी मसाला, चिंचेचा लगदा, तेल, मोहरी, कढीपत्ता, कोथिंबीर १/२ टीस्पून हळद १ टेस्पून मीठ 1 टीस्पून साखर १ चमचा तिखट २ चमचा पाव भाजी मसाला 20 ग्रॅम चिंचेचा लगदा 2 चमचे तेल १ चमचा मोहरी 7-8 कढीपत्ता १ टेस्पून धणे पाने, चिरलेली डाळ घालून हळद, मीठ आणि साखर शिजवा. लाल तिखट, पाव भाजी मसाला, चिंचेचा लगदा घाला आणि मंद आचेवर शिजवा.

टेम्परिंगसाठीः

कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि कढीपत्ता घाला.

जेव्हा ते फोडण्यास सुरवात होईल तेव्हा उकडलेले डाळ घाला आणि मंद आचेवर एक मिनिट शिजवा. त्यानंतर हिरवे धणे घालून सजवा.



