ट्रेंडी ‘अन्नपूर्णा’ : बेटर ‘बटर’

भारतात गोपालन जसं अनादी कालापासून आहे, तशीच जगभरात इतर भागातही गोपालनाची पद्धत होती. परंतु, भारतात जसा गोपालनातील सर्व बाबींचा विचार करून त्याचा उपयोग करण्यात आला आणि दूध, दही, लोणी, ताक, तूप आणि गोमूत्र नि गायीचं शेण यांचाही उपयोग केला जायचा, तशी साखळी इतरत्र तितकीशी घडलेली दिसून येत नाही. भौगोलिक परिस्थिती म्हणा किंवा अन्य कारणानं त्यातल्या मोजक्या गोष्टींचा वापर केला गेला.

म्हणजे दुधाला सर्वांत जास्त महत्त्व आणि त्याखालोखाल लोण्याला. बऱ्याच थंड प्रदेशांत दही-ताकाला तितकं महत्त्व दिसून येत नाही. परंतु, बटर किंवा लोणी मात्र दीर्घकाळ टिकावं याकरता विशेष प्रयत्न केले जायचे. उदाहरणार्थ, ताज्या लोण्यातल्या पाण्याचा अंश शक्य तितका काढून टाकणं, त्यात भरपूर मीठ घालून मळून गोळे तयार करणं आणि साठवणं. युरोपमधलं वातावरणदेखील लोणी साठवण्यासाठी पोषक आहे आणि अशा प्रकारे प्रोसेस केलेलं लोणी अनेक महिने ताजं राहत असे. हेच लोणी आयर्लँडमध्ये लाकडी बॅरलमध्ये भरून जमिनीखाली काही मीटर गाडून ठेवलं जायचं. या लोण्याला ‘बॉग बटर’ असं म्हटलं जातं. दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी किंवा चोरांपासून लपवण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केला जायचा. दुसऱ्या शतकापासून सुरू झालेली ही पद्धत एकोणिसाव्या शतकाच्या सुरुवातीला लोप पावली. तेथील पुरातत्त्व संशोधकांना आजही काही शेकडा ते हजार वर्षं जुनं बटर अनेकदा जमिनीखाली सापडतं आणि आश्चर्य म्हणजे ते आजही सुस्थितीत असतं.

युरोपमध्ये काही भागात बटरला अनन्यसाधारण महत्त्व होतं, तर काही भागांत बटर हे तेलापेक्षा कमी दर्जाचं मानलं जायचं. गरीब लोक त्याचं सेवन अधिक करत असत. अर्थात युरोपमध्ये तेल तयार होत नसल्यानं ते महाग असे आणि पर्यायानं श्रीमंत वर्ग बटरपेक्षा तेलाला जास्त महत्त्व देत असे.

सोळाव्या शतकात रोमन कॅथलिक चर्चनं लेंट या उपवासाच्या कालावधीत बटर वापरायला परवानगी दिल्यानंतर बटरचा वापर बऱ्यापैकी सुरू झाला. त्याच काळात फ्रान्समध्ये तेलाची कमतरता असल्यानं बटरचे दिवे लावायची परवानगी तिथल्या आर्चबिशप यांनी दिली. सतराव्या शतकात ‘फूड रेनेसान्स’ कालावधीत तर बटर आणि तूप वापरून खाद्यपदार्थात अनेक यशस्वी प्रयोग केले गेले.

फ्रान्समध्ये खास बटर विकणारी दुकाने असतात- ज्यांना ‘ब्रिटनी’ असं म्हटलं जातं- जिथं ठराविक फॅट परसेंट असलेली बटर उपलब्ध असतात. बटर लाकडाच्या स्पॅट्युलानं विशिष्ट पद्धतीनं दाबून मऊ करून त्याच्या वड्या पाडल्या जातात. फ्रन्समध्ये सकाळी या दुकानांच्या बाहेर लाकडी ओंडक्यांवर बटर तयार करणारे तुम्हाला दिसतील. सम्राट नेपोलियन तिसरा यानं सन १८६०मध्ये बटरला पर्याय शोधण्यासाठी बक्षीस जाहीर केलं. ते आव्हान स्वीकारून एका किमयगारानं सन १८६९मध्ये मार्गारिनचा शोध लावला. अर्थात हे सुरुवातीचं मार्गारिन प्राणिज फॅटपासून होतं; पण कालांतरानं शाकाहारी पर्यायदेखील उपलब्ध झाला.

गेली काही शतकं फ्रान्समध्ये बटर हा कुकिंग-बेकिंगमधील अतिशय महत्त्वाचा घटक आहे. फ्रेंच आणि भारतीयांमध्ये एक गोष्ट कॉमन आहे ती म्हणजे त्यांचं लोणी-तुपावरचं प्रेम. फ्रेंच लोकांचं आवडतं सुवचन म्हणजे Give me Butter, More Butter & more butter आपल्याकडे पंजाबमध्ये देखील प्रत्येक पदार्थावर लोण्याचा मोठा गोळा द्यायची पद्धत आहे, तसंच युरोपमध्ये बटरचा जाड थर ब्रेडसोबत दिला जातो. आता कॅलरी काऊंट लक्षात घेत लोक आखडता हात घेतात खरे; परंतु काही पदार्थ मात्र बटर लोण्याशिवाय अपूर्ण आहेत. डाएटबाबत जगभरात भरपूर चर्चा होत असते- तरीही लोणी आणि बटरची मागणी मात्र दरवर्षी वाढतच आहे. तर अशा आपल्या आवडत्या लोण्याचा एक मस्त पदार्थ पाहुयात.

पेस्तो बटर स्प्रेड

साहित्य - २०० ग्राम बटर, १ कप बेसिलची पानं, ४० ग्राम किसलेलं चीज, २ टेबलस्पून काजू/ अक्रोड बारीक तुकडे, ४ लसूण पाकळ्या, पाव चमचा काळीमिरी पावडर, १ टेबलस्पून ऑलिव्ह ऑईल.

कृती -

वरील सर्व पदार्थ एकत्र मिक्सर वर फिरवून घ्या. आणि डब्यात भरून फ्रीजमध्ये स्टोअर करा.

पेस्तो बटर स्प्रेड वापरून तुम्ही अनेक पदार्थ तयार करू शकता. पेस्तो सँडविच, पेस्तो ग्रील्ड फिश, चिकन, पनीर, मिक्स ग्रील्ड व्हेज इत्यादी पदार्थ तयार करू शकता.

