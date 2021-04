पिकलेल्या केळीपासून घरीच तयार करा हे तीन स्नॅक्स; जाणून घ्या याबद्दल

नागपूर : प्रत्येकाच्या घरी फ्रुट आणले जाते. म्हणजे कधीही काही खायची इच्छा झाली तर फ्रुट खाऊ शकतो. यामध्ये सफरचंद आणि केळीचा समावेश असतो. केळ तर हमखास असतेच. मात्र, जास्त प्रमाणात केळ आणले किंवा खाल्ले नाही तर ते खराब होत असतात. जास्त पिकल्याने आपण ते फेकून देतो. यामुळे पैशांचा नासोळा होतो. मात्र, आज आम्ही तुमची ही समस्या सोडवणार आहो, ते कसे? पाहा... कोरोना महामारीमुळे अनेकजण घरूनच काम करीत आहेत तर अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सकाळच्या न्याहारीपासून सायंकाळच्या स्नॅकपर्यंत सर्व काही चांगल्या पद्धतीने केले जात आहे. इतकेच नाही तर बऱ्याच लोकांना सायंकाळी स्वस्थ स्नॅक्स हव असते. तेव्हा आज आम्ही तुम्हाला पिकलेल्या केळीपासून तयार होणाऱ्या ती पाककृती सांगणार आहोत. जे तुम्ही अगदी सोप्या पद्धतीने कमी वेळात तयार करू शकता. चला तर जाणून घेऊया याबद्दल... कुरकुरीत पकोड्यासाठी लागणारी मुख्य सामग्री तीन चम्मच बारीक केलेली साखर, एक वाटी कणीक, एक वाटी तांदळाचे पीठ, मीठ, एक चम्मच धणे व केळी अशी करा तयार सर्वांत अगोदर केळीला लांब कापून घ्या. आता एका भांड्यात साखर पावडर, पीठ, तांदळाचे पीठ, धणे आणि मीठ मिक्स करून गुळगुळीत पीठ तयार करा. आता कढईत तेल गरम करा. यानंतर या पिठात केळीचे लांब तुकडे टाकून तळून घ्या आणि प्लेटमध्ये घ्या. हे गोड-चवदार पकोडे खाण्यास स्वादिष्ट वाटतात. पैनकेकसाठी लागणारी सामग्री एक कप दूध, एक कप तांदळाचे पीठ, साखर, दोन चम्मच नारळ पावडर, वेलची पूड, एक चम्मच चिया बियाणे, तूप व दोन केळी अस करा तयार एका भांड्यात दूध मिसळा आणि त्यात तांदळाचे पीठ मिक्स करा. एकाच वेळी मिसळू नका, यामुळे ढेकूळ होऊ शकते. गुळगुळीत पेस्ट तयार झाल्यावर साखर, नारळ पावडर, वेलची आणि चिया बियाणे मिक्स करा. आता मिश्रण नीट ढवळून घ्या. आता केळी समान कापून घ्या. आता कढईत तूप गरम करा. तूप वितळल्यानंतर केळीचे तुकडे एकामागून एक टाका. आता हे मिश्रण केळीच्या वर ठेवा. जेव्हा वरचे पीठ वाळेल तेव्हा ते दुसऱ्या बाजूला पालटवून घ्या. लक्षात ठेवा की आपण ही कृती केवळ कमी आचेवर शिजवू शकता. गुलगुल्यासाठी लागणारी मुख्य सामग्री दोन केळी, एक कप गव्हाचे पीठ, बारीक साखर, वेलची पूड, अर्धा कप दूध व तेल असे करा तयार प्रथम केळी मोठ्या भांड्यात सोलून घ्या आणि त्यास चांगले मॅश करा. आता त्यात साखर मिसळा आणि नंतर हळूहळू पीठ घाला. पीठ एकाचवेळी घालू नका आणि चमच्याच्या मदतीने सुरुवातीस मिसळा. आता हळूहळू त्यात दूध मिसळा. आता त्यात वेलची पूड मिसळा. आता कढईत तेल घ्या. तेल गरम झाल्यावर त्यात गुलगुले एक-एक करून मिसळा. या दरम्यान, गॅस माध्यमाची ज्योत ठेवा. ती झाल्यावर प्लेटमध्ये घ्या. अशा प्रकारे स्नॅक्ससाठी गुलगुले तयार झाले.

Web Title: Make these three snacks at home from ripe bananas Nagpur news