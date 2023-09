मांसाहार करणाऱे आणि मांसाहार आवडणारे अनेकजण आहेत. यात काहींना चिकन, मटन, मासे असा सर्वच प्रकारचा मासांहार आवडतो. तर काहीजण असे असतात की ज्यांना मच्छी किंवा मासे प्रचंड आवडतात. तसं तर मासे खाण्याचे शरीराला अत्यंत फायदे आहेत. Marathi Health Tips know about disadvantages of over eating of fish

मच्छी किंवा माशांच्या Fish Eating सेवनामुळे व्हिटॅमिन डीची कमतरता तर पूर्ण होतेच शिवाय व्हिटॅमिन बी १२, प्रोटीन आणि ओमेगा-३ फॅटी अॅसिड माशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असल्याने त्याचे शरीराला अनेक फायदे होतात.

माशांमुळे त्वचा, डोळे आणि केसांचं आरोग्य Hair Health चांगलं होतं. तसंच शरीराला आवश्यक प्रोटीनही मिळतं. मात्र म्हणतात ना की कोणत्याही पदार्थाचं अतिसेवन हे आरोग्यासाठी घातक ठरू शकतं. तसंच माशांचं देखील आहे. काहीजण अतीप्रमाणात मच्छी खातात. याचा आरोग्यावर दुष्परिणाम होवू शकतो.

जास्त प्रमाणात मासे खाल्ल्याने वजन तर वाढतंच Weight Gain शिवाय आतड्यांच्या आरोग्यावर परिणाम होण्यासोबतच इतरही समस्या निर्माण होतात.

आतड्यांवर परिणाम- मच्छी किंवा माश्यांच्या अतिसेवनामुळे आतड्यांवर वाईट परिणाम होवू शकतो. बांगडा, मोरी, तारमास, कुपा अशा काही माशांमध्ये मोठ्या प्रमाणात मर्क्युरी म्हणजेच पारा असतो. असे मासे जास्त प्रमाणात जर तुम्ही खात असाल तर मळमळ, उलटी आणि पोटदुखी सारखी समस्या होवू शकते.

तसंच पाऱ्यामुळे आतड्यांवरही परिणाम होतो. तसचं यातील बॅक्टेरीयामुळे आतड्यांचं नुकसान होवू शकतं यासाठी मासे नियंत्रणात खाणं गरजेचं आहे. शिवाय मासे खाताना ते जास्त पार असलेले नसतील याची काळजी घ्यावी.

फायबरची कमतरता

माश्यांमध्ये फायबरचं प्रमाण कमी असतं. त्यामुळेच जर तुमच्या आहारात सतत मच्छी जास्त असेल तर तुम्हाला पुरेसं फायबर मिळणार नाही. फायबरच्या कमतरतेमुळे आतड्यांमध्ये खराब बॅक्टेरिया वाढू लागतात. परिणामी पचनक्रिया बिघडते. यासाठीच आहारामध्ये मच्छी सोबतच भाज्या, फळं, कडधान्यांचा समावेश असणंही गरजेचं आहे.

वजन वाढणे

बऱ्याच प्रकारच्या माश्यांमध्ये ट्रान्स फॅट आणि खराब फॅट्स मोठ्या प्रमाणात आढळतात. हे फॅट्स आरोग्यासाठी हानिकारक ठरू शकतात. माश्यांमधील या खराब फॅट्समुळे आतड्यांमध्ये सूज वाढू शकते. तसंच कोलेस्ट्रॉलची समस्यादेखील निर्माण होवू शकते. जर तुम्ही जास्त प्रमाणात मासे खात असाल तर या ट्रान्स फॅटमुळे तुमचं वजन वाढू शकतं.

यासाठीच मासे खात असताना ते नियंत्रणात खाणं गरजेचं आहे. तसंच कमी पारा असलेल्या माश्यांचा आहारात समावेश करा. रावस, लहान आकाराचे बांगडे किंवा बोळ मासा, पडवे अशा माशांमध्ये कमी पारा असून अधिक प्रमाणात प्रोटीन, कॅल्शियम आढळतं. त्यामुळे या मच्छीचा तुम्ही तुमच्या आहारात समावेश करू शकता.