त्सुनामी, मिरर ग्लेज; केकचे टेम्पटिंग प्रकार कधी ट्राय केलेत का?

''बर्थ डे म्हणजे केक हा आता ट्रेंडच झाला आहे. केक कट करून 'बर्थ डे'ला किंवा लग्नाच्या वाढदिवसाला आलेल्या मित्र मैत्रिमींमध्ये, नातेवाईकांमध्ये वाटला जातो. या केकचे अनेक प्रकार असतात. चॉकलेट, पायनॅपल, व्हाईट चॉकलेट, पान, रसमलाई, गुलकंद, पिस्ता, ब्लॅक करंट, चीज, ऑरेंज हे केकचे फ्लेवर्स आहेत. लहान मुलांप्रमाणेच मोठ्यांना देखील हे केक खायला आवडतात. केकचे वेगवेगळे प्रकार असतात. काही प्रकार नुकतेच ट्रेंडमध्ये आले आहेत. ''अश्याच काही विषेश केक्सबद्दल माहिती घेऊयात.



1 'पिनाटा केक'



'पिनाटा केक' सध्या सर्वात चर्चेतील केक आहे. एका हातोड्याने (हॅमरने) केकच्या बाहेरचे आवरण तोडले जाते. आवरण तोडताना त्यातील केकचा आकार खराब होऊ नये म्हणून त्याच्या आत असणाऱ्या केकचा आकार असतो. वरचे आवरणं आणि आतील केक या दोन गोष्टी पिनाट्या केकच्या खाता येतात. एका केकमध्ये दोन केकचे फ्लेवर 'पिनाटा' केकमध्ये तयार करता येतात. वरच्या आवरणावर ''हॅप्पी बर्थ डे'चे 'टॅग' लावलेले असते. पिनाटा केकमध्ये गोल आकार आणि हार्ट शेप आकारला जास्त मागणी आहे. 2 'मेसी केक' ('पूल अप केक')



'मेसी केक'ला 'त्सुनामी केक' देखील म्हटले जाते. हा केक कट करण्याऐवजी केकवरचे प्लॅस्टिकचे आवरणं काढले जाते. या वरची 'आयसिंग'व्हॅनिला लिक्विड'चे, 'हॉट चॉकलेट गनाश' किंवा 'चॉकलेट सॉस'चे असते. जेव्हा तुम्ही मेसी केकच्या बाजूचे प्लॅस्टिकचे आवरणं ओढता त्यावेळी या केकमधील फ्लेवर लिक्विड खाली पसरते. त्यावरील 'चॉकलेट', 'मार्शमेलो', 'स्प्रिंकल्स' खाली पटतात. त्यानंतर हा केक कट केला जातो. 3 'रसमलई केक ':



रसमलई मिठाई म्हणून खायला सर्वांनाच आवडते पण ती जर आपल्याला केक मध्ये खायला मिळाली तर? लहान असो वा मोठा प्रत्येकालाच 'रसमालई केक' हा केकचा 'फ्युजन'प्रकार खायला आवडतो. रसमलाई केकला सध्या खूप पसंती मिळत आहे. 4 'फोटो' पुल अप केक' :



''फोटो' पुल अप केक' हा सगळ्यात हटके केक आहे. तुम्हाला जर कोणाला 'बर्थ डे'च्या दिवशी सरप्राईज दायचं असेल तर तुम्ही हा केक तयार करून घेऊ शकता. 'फोटो' पुल अप केकमध्ये तुमचे 'फोटो' तुम्ही टाकू शकता. हे 'फोटो' तुमच्या 'केक' मध्येच असतात फक्त ज्यांच्यासाठी हा केक असतो त्यांना 'केक वर'ची 'डिझाईन' ओढावी लागते. त्यानंतर जसे जसे तुम्ही ही 'डिझाईन' ओढाल तस तसे ते 'फोटो' वर येतील. वाढदिवसासाठी तुम्ही हा 'युनिक केक' तुमच्या प्रियजनांना देऊ शकता.



5 'मिरर ग्लेज केक' :



'मिरर ग्लेज केक' हा 'केक' काचे सारखा दिसतो. या केकला चकाकी असते. शुगर सिरपनेचे कोटींग करून या केकला चमक दिली जाते. 'मिरर केक'वरील रंग 'स्प्रे'ने फवारला जातो किंवा रंगाचे मिश्रण यावर ओतले जाते. 'कंडेन्स मिल्क', 'चॉकलेट' आणि 'इडिबल कलर'ने हा केक तयार केला जातो.



Web Title: mirror glaze photo Pull Up Rasmalai pinata cake Messy cake Must Try