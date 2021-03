शिल्लक भातापासून बनवा टेस्टी रॉ मँगो राइस; अशी आहे रेसिपी

कोल्हापूर : आज आपण बोलणार आहोत आमचूर फ्लेवर सोबत तयार असलेल्या भाताची रेसिपीविषयी. आमचूरला रॉ मैंगो असही म्हटंल जाते. कच्चा कैरीपासून सुकवून हा बनवला जातो. यामध्ये कधी एक खास आंबटपणा असतो. जेव्हा आमचूर रॉ मैंगो आणि भातासोबत शिजवला जातो तेव्हा या रेसिपीला Mango Chitranna असे म्हटंले जाते. ही रेसिपी नाश्ता, लंच ब्रेक, डिनर किंवा कोणत्याही वेळी खाऊ शकता. कर्नाटक दक्षिण भारतातील ही स्वादिष्ट आणि प्रसिद्ध रेसिपी आहे. या प्रदेशातील लोक उरलेल्या भाताचा उपयोग या रेसिपीसाठी करतात. शिल्लक राहिलेला भात, कैरी आणि आमचूर यांच्यासोबत मसाला एकत्र करून ही रेसिपी बनवली जाते. सुरुवातीला एक मिक्सर जार घ्या. त्यामध्ये हिरवी मिरची, हिंग, हळद पावडर एकत्र करुन पावडर करून घ्या. याची बारीक पेस्ट करून घ्या. एक पॅन घ्या, त्यात थोडे तेल टाका. तेल गरम झाल्यानंतर त्यामध्ये उडीद डाळ, शेंगदाण्याचा तडका द्या आणि दोन-तीन मिनिटे शिजवून घ्या. मिक्सरमध्ये वाटून घेतलेले मिश्रण तेलात टाका. त्यामध्ये दोन-तीन कडीपत्त्याची पाने टाका. चिरलेली कोथिंबीर, मेथी पावडर टाका. आणि शिजलेला भात आणि आमचूर कैरी याचे तुकडे टाका. जास्त आंबट पाहिजे असेल तर याचे प्रमाणही तुम्ही वाढवू शकता. तुमच्या अंदाजानुसार थोडीशी साखर घाला. साखर घालणे पर्याय ठेवावा. कंपल्सरी घालावीच असे नाही. आता यामध्ये ओले खोबरे आणि मीठ घाला. या मिश्रणाला एकत्र शिजवून घ्या. आपल्या स्वादिष्ट चावल तयार होईल. मसालेदार चविष्ट, स्वादिष्ट गरमागरम चावल तुमच्या आवडत्या चटणीसोबत खाऊ शकता. दक्षिण भारत आणि कर्नाटकच्या बऱ्याच घरांमध्येही सर्रास ही बनवली जाते. ही रेसिपी या प्रदेशात प्रसिद्ध आहे. खुप सोप्या पद्धतीने रेसिपी तयार केली जाते. शिल्लक भाताचा आपण सहसा काहीही वापर करक नाही. अशावेळी जर तुम्हाला त्याचा सदुपयोग करून घ्यायचा असेल तरी हा ट्राय नक्की करुन पहा. यामुळे एक नवीन रेसिपी तयार होते. शिवाय तुम्ही नाश्ता दुपारचे जेवण किंवा डिनर सोबतही खाऊ शकता.

