मधुमेह असलेल्यांसाठी गोड बातमी ः हा पराठा आहे हेल्दी, चविष्ट

अहमदनगर ः धावपळीच्या युगात हेल्दी राहणे फार मुश्कील आहे. डाएटवर लक्ष देणे गरजेचे आहे. तसे न केल्यास तुम्ही अनेक आजारांना निमंत्रण द्याल. एकदा का मागे मधुमेहासारखे आजार लागले तर अडचणी निर्माण होतात. डाएट ठरवूनच घ्यावा लागतो. जर आपण मधुमेह असलेल्या अन्नास असाल तर आपल्याला हे समजेल की रक्तातील साखरेची पातळी व्यवस्थापित करण्यासाठी तल्लफ थांबविणे किती अवघड आहे. केवळ साखर उपचारच नव्हे तर मधुमेहाच्या रुग्णांनी कॅलरीपासून कार्बपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीवर जास्त नियंत्रण ठेवण्यासाठी त्यांच्या आहारावर सतत नजर ठेवली पाहिजे. शारीरिक हालचाली संतुलित आहारासह क्लब करणे अनिवार्य आहे. जे फायबर आणि प्रथिने भरलेले असावे. स्वादिष्ट पराठे तयार केलेली भारतीय समृद्धी खायला खूप मजा वाटली आहे, तथापि, आम्ही आपल्या आहारासह पराठे पूर्णपणे काढून टाकण्यास सांगत नाही. परंतु आपण त्यास मधुमेहाचे मित्र बनविले तर काय करावे? मधुमेह एक अपरिवर्तनीय स्थिती आहे. परंतु तरीही हे काही जीवनशैली आणि आहारातील बदलांसह तो नियंत्रणात ठेवला जाऊ शकतो. यासाठी आपल्याला उपाशी राहून आपल्या आवडत्या पदार्थांवर अंकुश ठेवण्याची गरज नाही. एक साधा चवदार पराठा हा केवळ एक चवदार पदार्थ आहे. तो स्वत:मध्ये पौष्टिक आहार असतो आणि तो जेवढा आरोग्यासाठी चांगला बनवू शकतो. आपण भाज्या- मसाले आणि औषधी वनस्पतींनी पराठे बनवू शकता. पनीर, बटाटा किंवा कांदा पराठा कोणाला आवडणार नाही? आणि जर तुम्ही मधुमेह असाल तर तुम्ही रोटी किंवा पराठे शिजवताना वापरलेल्या पीठाचा प्रयोगही करु शकता. मधुमेहासाठी अनुकूल पराठा कृती कशी करावी हा मधुमेहासाठी अनुकूल पर्याय आहे. आपल्याला फक्त तीन फ्लोअर मऊ मसाले आणि आपल्या आवडीच्या औषधी वनस्पतींसह मळून घ्यावेत आणि पॅनवर सोनेरी तपकिरी होईपर्यंत ते फिरवावे लागेल! ज्वारीमध्ये जटिल कार्ब असतात, जे पचण्यास आणि हळूहळू रक्तामध्ये साखर सोडण्यास जास्त वेळ घेतात. नाचणी आहारातील फायबरमध्ये समृद्ध असते आणि कमी ग्लाइसेमिक इंडेक्स असते. मल्टीग्रेन पराठाच्या संपूर्ण रेसिपीसाठी आपण येथे क्लिक करू शकता: आपल्या आवडत्याबरोबर आपण या पौष्टिक पराठाची जोडी बनवू शकता. (डिस्क्लेमर ः लेखातील माहिती सामान्य स्वरूपाची आहे. कोणत्याही प्रकारे पात्र वैद्यकीय मतासाठी हा पर्याय नाही. अधिक माहितीसाठी नेहमीच तज्ञ किंवा डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.)

Web Title: Sweet news for diabetics This paratha is healthy, tasty