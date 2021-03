मटण कढाईची लज्जत, वाढविल पै पाहुण्यांत इज्जत

अहमदनगर ः मटणासाच्या एकसे एक डिश आहेत. एकच एक खाण्यापेक्षा नवीन काहीतरी ट्राय करण्यातच खरी मजा आहे. पनीर कढाई वगैरे खाल्ली असेल. परंतु मटण काही काही औरच डिश आहे. ती तुमच्या जिभेचे चोचले पुरविल. मांसाहारी पदार्थ मसालेदार ग्रेव्हीमध्ये शिजवले जातात. मऊ, रसाळ मटण अशी गोष्ट आहे जी प्रत्येक मांसाहारी आवडते. मटण ग्रेव्ही हे मांसाहारी भारतीय पाककृतींचे प्रमुख केंद्र आहे. परंतु आपल्या मुख्य जेवणासाठी आपल्याला काहीतरी वेगळे हवे असेल तर मटण कढाई हा एक उत्तम पर्याय आहे. आपल्यापैकी बर्‍याचजणांना नक्कीच कोंबडीच्या कढईची उत्तम डिश आवडेल. कॅप्सिकमसह मसालेदार ग्रेव्हीमध्ये शिजवलेले मटण आपल्याला पूर्णपणे भिन्न अनुभव देते. मटण कढाई एक उत्तम डिश आहे. खरं तर ज्यांना सर्वसाधारणपणे कोंबडीऐवजी मटण खायला आवडत असेल, त्यांनी एकदा मटण कढई बनवण्याचा प्रयत्न करा. चिकनप्रमाणे मटण कढईदेखील बनवणे खूप सोपी आहे. मटण कडाईची साहित्य आणि स्वयंपाकाची पायर्‍या. हा समृद्ध मटण डिश बनविण्यासाठी प्रथम तमालपत्र, जिरे, आले, लसूण, गरम मसाला, धणे पूड आणि हळद घाला. चांगली भारतीय स्टाईल नॉन-वेज डिश बनविण्याची गुरुकिल्ली म्हणजे बर्‍याच मसाले घालणे. जे कोणत्याही डिशची चव वाढविण्यासाठी कार्य करते. जेव्हा मसाले भाजले जातात आणि त्यांचा सुवासिक सुगंध येतो तेव्हा त्यात मटण घाला. ते शिजवण्यासाठी पाणी घाला. नंतर टोमॅटो घाला आणि मांसपासून चरबी वेगळी होईपर्यंत मंद आचेवर शिजू द्या.

या नंतर कोथिंबीर घालून गरम गरम सर्व्ह करा! मटणाच्या पॅनची ही छान डिश सर्व्ह करा. परंतु आपण हे सरळ रोटी, पराठा, नान किंवा तांदूळ देखील खाऊ शकता.

