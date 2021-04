पुणे : पाव भाजी ही एक अनेकांच्या आवडीची डिश आहे जी ब्रेकफास्ट किंवा लंचमध्ये खाल्ली जाते. बाजारात तुम्हाला पाव भाजीची चव मोठ्या रेस्टॉरंट्स, फास्ट फूड कॉर्नर आणि स्ट्रीट फूड स्टॉल्सवर पाहायला मिळेल. पण पाव भाजी घरी खाण्याची मजा काही वेगळीच असते. आता पावभाजीचे रेडी टू ईट आणि रेडी टू कुक पॅक्सची पाकिटे सुद्धा तयार आहेत. यामुळे घरी पाव भाजी बनविणे अधिक सुलभ होते. पण कधीकधी शिल्लक राहिलेली भाजी एकदा खाल्ली की पुन्हा खाण्यासारखी वाटत नाही. उरलेल्या भाजीपाल्यापासून तुम्ही अनेक पदार्थ बनवू शकता. काही डिशेश आहेत जे तुम्ही शिल्लक राहिलेल्या पाव भाजीपासून तयार करू शकता. पाव भाजी कटलेट

साहित्य : 3 कप ब्रेड, १ वाटी उरलेली भाजी, १/२ चमचा गरम मसाला, १ चमचा पाव भाजी मसाला, 1 चमचे लिंबाचा रस, तळण्यासाठी तेल

कृती : सुरवातीला गॅसवर तवा ठेवा आणि ब्रेड कुरकुरीत होण्यासाठी लोणीने चांगले बेक करा. यानंतर ब्रेड क्रंब्स तयार करुन बाजूला ठेवा. आता गरम मसाला, लिंबाचा रस आणि पाव भाजी मसाला उरलेल्या भाजीत घालून मिक्स करा. आता कढईत तेल गरम करा. तेल तापत असताना भाजीचे छोटे छोटे ब्रेड क्रंबमध्ये घाला. नंतर ते गोल्डन ब्राऊन होईस्तोवर तळा. तयार पाव भाजी कटलेट आता टोमॅटो सॉससह सर्व्ह करू शकता. पाव भाजी सँडविच

साहित्य : 4 ब्रेड, १ वाटी उरलेली भाजी, 2 मोठा चमचा बारीक चिरलेली कांदे, 1 मोठा चमचा बारीक चिरून टोमॅटो, १ मोठा चमचा चिरलेली कोथिंबीर, 1 लहान चमचा लिंबाचा रस, 1 क्यूब बटर कृती : सुरवातीला उरलेले भाजी एका भांड्यात घाला. त्यात चिरलेला कांदा, टोमॅटो आणि कोथिंबीर घालावी. यानंतर या मिश्रणामध्ये लिंबाचा रस घालून मिक्स करा. आता २ ब्रेड घ्या आणि दोन्ही ब्रेडच्या एका बाजूला बटर लावा. आता भाजीचे मिश्रण एका ब्रेडवर पसरवा आणि दुसर्‍या ब्रेडने कव्हर करा. आता तळून घ्या. तुमची पावभाजी सँडविच डिश सर्व्ह करून त्याची टेस्ट करू शकता. पाव भाजी पुलाव

साहित्य : 2 कप शिजवलेला भात, २ चमचे तूप, १/२ चमचे जिरे, 3 लवंगा, 1 इंच दालचिनीचा तुकडा, 1 तमालपत्र, १ चमचा लाल तिखट, १ कप उरलेली भाजी

कृती : सुरवातीला गॅसवर नॉन स्टिक पॅन मंद आचेवर ठेवा. नंतर गरम कढईत तूप घाला आणि त्यात जिरे, लवंगा, तमालपत्र आणि दालचिनी घालून तळा. आता पॅनवर तांदूळ घाला आणि तळा. त्यानंतर तांदळामध्ये उरलेली भाजी घालून मिक्स करावे. या मिश्रणात लाल तिखट, तूप आणि मीठ घाला. तुमची पावभाजी पुलाव डिश खाण्यासाठी तयार आहे.

Web Title: Three simple and tasty leftover pav bhaji dishes recipes in marathi