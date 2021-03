नाचणी आणि ड्रायफ्रूट्सचा पेढा एकदा बनवून पहा; पुन्हा पुन्हा बनवून खाण्याची होईल इच्छा

पुणे : सर्वत्र अनेक प्रकारचे पेढे प्रसिद्ध आहेत उदा. सातारी कंदी पेढे, धारवाडी पेढे, मथुरेचे पेढे व आपल्या शहरात मिळणारे पेढे. असे पेढे तयार करण्याची पद्धत वेगवेगळ्या आहेत. त्यातीलच एक नाचणी आणि ड्रायफ्रूट्सचा पेढा. हा नाचणी आणि ड्रायफ्रूट्सचा पेढा खूप आरोग्यदायी आणि चवदारदेखील आहे. मुलांना ते चॉकलेट पेढा म्हणून खायला आवडेल, कारण ते चॉकलेटच्या रंगासारखे दिसते. साहित्य :

अर्धा कप नाचणीचे पीठ

अर्धा कप देसी तुपात तळलेले डिंक

250 ग्रॅम काजू, बदाम आणि पिस्ता बारीक चिरलेले

2 चमचे फ्लेक्स फ्लॅक्स

1 कप किसलेले गूळ

1 कप पाणी

5 टेबलस्पून तूप कृती : सुरवातीला कढईत दोन चमचे तूप घाला. तूप वितळल्यानंतर बारीक चिरलेले काजू, बदाम आणि पिस्ता घाला आणि ३० सेकंद मंद आचेवर भाजून घ्या. नंतर ड्रायफ्रूट्स गाळून एका कटोऱ्यात थंड करायला ठेवा. त्याच पॅनमध्ये उरलेल्या तूपात आणखीन दोन चमचे तूप घाला आणि त्यात नाचणीचे पीठ घालावे आणि मध्यम आचेवर ५ ते ७ मिनिटे तळून घ्या. गॅसच्या दुसर्‍या बाजूला पॅनमध्ये एक कप पाण्यात किसलेले गूळ वितळवा. तुम्ही गूळाच्या जागी साखर वापरू शकता. पाणी जास्त उकळू नका. आता मिक्सरमध्ये ड्रायफ्रूट्स आणि भाजलेल्या फ्लेक्ससीड्स घाला आणि परत परतून घ्या. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार बारीक करू शकता. भाजलेल्या नाचणीवर बारीक केलेले मिश्रण घाला. आता त्यात तळलेले मिश्रण मिसळा. मिश्रण चांगले मिसळल्यानंतर त्यात गरम गूळ आणि सिरप घालून चांगले ढवळा. मिश्रण कडक ठेवा. आवश्यकतेनुसार साखरेचे पाणी (पाक) घाला. हातात तूप लावून मिश्रणाचे छोटे गोळे बनवा. आता प्लेटमध्ये थोडे तूप घाला. त्यामधून कटोरीच्या साहाय्याने प्रत्येक पीठ मध्यभागी दाबा, जेणेकरून ते सपाट होऊ शकेल आणि त्याला पेढाचा आकार येईल. त्यावर तुम्हाला आवडेल तशी डिझाइन बनवा. तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही फ़ोर्क (काटा चमचा) ने (उभे आणि क्रॉसवाइज) दाबून गालांची रचना देखील तयार करू शकता. टीप : तुमच्या मुलांच्या आवडीनुसार त्यात थोडी चॉकलेट सिरप मिक्स करू शकता. त्यामुळे पेढा चवीला आणखीन टेस्टी लागेल. संपादन - धनाजी सुर्वे

