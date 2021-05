हॉटेलसारखा मोकळा भात हवाय? मग वापरा या सोप्प्या ट्रिक्स

अकोला: आपण बरेचदा हॉटेलमध्ये (Hotel) जेवताना भात अॉर्डर करतो. मग ती बिर्याणी असो किंवा पुलाव किंवा असो जिरा राईस!! हॉटेलमधील भाताच्या सर्व रेसिपीमध्ये भात कसा मोकळा आणि दानेदार दिसतो ना?? Want rice like a hotel? Then use these simple tricks

मात्र घरी स्वयंपाक करताना जेव्हा आपण कुकरमध्ये भात बनवत असतो, अनेक प्रयत्न करून देखील हॉटेलसारखा मोकळा भात काही करता येत नाही!

काही गृहिणींना मोकळा भात बनवण्याचे टेक्निक जमते. हॉटेलसारखा मोकळा सुटसुटीत भात बनवावा, ज्यात तांदळाचा प्रत्येक दाणा वेगळा दिसावा, अशी प्रत्येकाची इच्छा असते! अनेकदा प्रयत्न करून कधी भातामध्ये पाणी जास्त होते तर कधी तांदूळच चिटकून बसतो. कधी-कधी तर खिचडीच होते!

हेही वाचा: जिल्हाधिकारी होण्याचे स्वप्न भंगले, कोरोनाने साधला डाव

बऱ्याचशा लोकांना मोकळा भात करता येत नाही. हॉटेलमध्ये मिळणारा भाताचा कोणताही प्रकार अगदी मस्त का वाटतो? हॉटेलचे कुक काय स्टेप वापरत असतील? असे आपल्याला नेहमीच प्रश्न पडतात!

योग्य प्रमाणात पाणी घ्या

भात शिजवण्याची सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे पाण्याचे योग्य प्रमाण. भात तयार करतांना आपण कोणत्याही मोजणीशिवाय पाणी घालतो तेव्हा ते शिजवल्यानंतर ओले होते. तुम्ही कुकरमध्ये किंवा भानामध्ये भात बनवायचे, पाण्याचे योग्य प्रमाण असणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या प्रमाणात, आपण हे लक्षात ठेवण्याची गरज आहे की जर आपण भानव्यात तांदूळ शिजवत असाल तर आपल्याला तांदूळच्या दुप्पट प्रमाणात घ्यावे लागेल. उदाहरणार्थ, जर तुम्ही एक वाटी तांदूळ घेत असाल तर दोन वाटी पाणी घालून भात शिजवा. तसेच, जर तुम्ही कुकरमध्ये तांदूळ शिजवत असाल तर तुम्हाला तांदळाच्या दीडपट रक्कम घ्यावी लागेल. म्हणजेच एका भांड्यात दीड वाटी पाणी घाला आणि तांदूळ शिजवा.

हेही वाचा: काँग्रेसचे अनिल पाटील काळाच्या पडद्याआड

drinking a glass of lemonade

लिंबूचा रस वापरा

भात बनवण्यासाठी, जेव्हा आपण भांड्यात पाणी आणि तांदूळ घालाल तेव्हा लिंबाचा रस आणि एक चिमूटभर मीठ घाला आणि भांड्याला झाकून ठेवा आणि तांदूळ शिजू द्या. लक्षात ठेवा की जर तुम्ही कुकरमध्ये भात बनवत असाल तर, एक शिटी घालून गॅस मंद करा आणि भात मंद गॅसवर शिजू द्या. जर तुम्ही भगानामध्ये भात बनवत असाल तर आचेवर उकळी काढा आणि तांदूळ झाकून ठेवा आणि शिजवू द्या. जर आपल्याला असे वाटत असेल की लिंबाचा रस असलेले तांदूळ आंबट आणि पिवळ्या रंगाचे दिसतील तर तसे होणार नाही. त्याऐवजी लिंबाच्या रसाचा वापर तांदूळ अधिक पांढरा, खाद्यतेल आणि चवपूर्ण बनवेल.

तुपाचा वापर करा

तुम्ही भातही बनवणार आहात, सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे तांदूळ किमान 4-5 वेळा पाण्याने धुवा. त्याशिवाय तांदूळ (जसे की कुकरशिवाय तांदूळ) बनवण्यासाठी, जेव्हा तुम्ही शिजवण्यासाठी भांड्यात घालाल तेव्हा त्यात एक चमचा तूप किंवा लोणी टाका. शिजवण्यासाठी काही प्रमाणात पाण्याचा वापर करा आणि तांदूळ शिजवू द्या. शिजवल्यानंतर त्याचा सुगंध देखील संपूर्ण घरात पसरेल आणि त्याची चव दुप्पट होईल.

संपादन - विवेक मेतकर

Want rice like a hotel? Then use these simple tricks

हेही वाचा: १०३ वर्षांपासून शकुंतला रेल्वेचा लोहमार्ग इंग्रजांकडेच; कधी तुटणार गुलामीच्या बेड्या?

हेही वाचा: पॉझिटिव्ह रुग्ण २४ तासात झाला निगेटिव्ह!

हेही वाचा: Video: थरारक; आई-मुलाची आत्महत्या, वडिलांनीही पोलिस ठाण्यात घेतले विष

हेही वाचा: पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी लगावली स्वयंपाकीच्या कानशिलात