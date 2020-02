Happy Birthday Ronaldo : CR7 म्हणजे जणू सळसळता उत्साह

सातारा ः फुटबाॅलमध्ये 90 मिनिटे नुसते पळायचे नव्हे तर त्याचवेळी डोके लढवयाचेच नाही त्याचा उपयोगही करायचा अन्‌ प्रतिस्पर्ध्याला काही कळायच्या आत चेंडू जाळ्यात ढकलायचा, याला म्हणतात क्रिस्टियानो रोनाल्डो पॅटर्न. फुटबॉलच्या जगतावर साम्राज्य करणारा हा केवळ रोनाल्डो नव्हे तर सळसळत्या उत्साहाचे 35 वर्षांचे कारंजे आहे. हाेय ! क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज (बुधवार, ता. 5) वयाच्या 35 व्या वर्षांत पदार्पण करीत आहे.

जगातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू म्हणून त्याची गणना केली जाते. रोनाल्डोने पाच बॅलन्स डी ऑर आणि चार युरोपियन गोल्डन शूज जिंकले आहेत, जे दोन्ही एक रेकॉर्ड आहेत. आपल्या कारकिर्दीत त्याने 29 ट्रॉफी जिंकल्या आहेत, ज्यात सहा लीग शीर्षके, पाच युईएफए चॅम्पियन्स लीग, एक युईएफए युरोपियन चॅंपियनशिप आणि एक युईएफए नेशन्स लीगचा समावेश आहे. युईएफए चॅम्पियन्स लीग मधील सर्वाधिक गोल आणि युईएफए युरोपियन चॅंपियनशिप मध्ये सर्वाधिक धावा केल्याचा विक्रम रोनाल्डोच्या नावावर आहे.

त्याच्या वाढदिवशी, त्याचे काही नेत्रदीपक गोल पाहूया...

The Greatest of All Time.

Your accomplishments with Real Madrid are unforgettable.

On this day, The 2nd best footballer behind the GOAT(Messi) was born... the rest became History.

994 Games

722 Goals

251 Assists

29 Trophies

5 Ballon d'Or awards

Happy 35th Birthday, Cristiano Ronaldo! pic.twitter.com/orLYJAp8uG

— Fred Diaries⚘ (@fred_diaries1) February 5, 2020