गणपतीपुढे का म्हणतो आपण अथर्वशीर्ष?

थर्व म्हणजे हलणे आणि अथर्व म्हणजे न हलणारे आणि शीर्ष म्हणजे आपले डोके. आपले डोके स्थिर राहावे, म्हणजेच आपली बुद्धी स्थिर व्हावी, आपल्यात एकाग्रता यावी यासाठी अथर्वशीर्ष म्हणावे. गणपतीची आरती ही आर्त स्वरात करायची असते, ओरडून करायची नसते, गणपतीला बरं वाटावं म्हणून ही आरती तालासुरात म्हणावी. पूजा ही आपल्यासाठी असते देवासाठी नसते, हे ध्यानात घ्यावे. (लेखक पंचागकर्ते आणि प्रसिद्ध खगोल अभ्यासक आहेत.)

(शब्दांकन : कृष्ण जोशी)

