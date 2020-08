विघ्नहर्त्याच्या स्वागतासाठी पुण्यनगरी सज्ज 

पुणे- पुण्याच्या वैभवशाली गणेशोत्सवावर यंदा कोरोनाचे सावट असले तरी गणेशभक्तांचा उत्साह किंचितही कमी झालेला नाही. लाडक्‍या बाप्पाला घरी आणण्यासाठी बाळगोपाळांसह अवघे कुटुंब सज्ज झाले आहे, तर मंडळांत गर्दी न करता साधेपणाने गणपतीची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. शहरातील मानाचे पाच व इतर महत्त्वाचे गणपती दरवर्षी देखणी मिरवणूक काढून गणपती बाप्पाचे वाजतगाजत स्वागत करतात. मात्र यंदा कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शासनाने नियमावली तयार केली आहे. त्याचे पालन करत, सोशल डिस्टन्सिंग ठेवून मिरवणूक न काढता मंडळांच्या श्रींची प्रतिष्ठापना केली जाणार आहे. यंदा प्रत्येक मंडळ दुसऱ्या मंडळाच्या अध्यक्षाच्या हस्ते प्रतिष्ठापना करणार आहेत. गणेशोत्सव २०२० मानाचा पहिला

ग्रामदैवत कसबा गणपती सार्वजनिक मंडळ

-प्रतिष्ठापना वेळ - सकाळी 11.40

-हस्ते - हेमंत रासने, अध्यक्ष, श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट मानाचा दुसरा

ग्रामदेवता तांबडी जोगेश्‍वरी गणपती मंडळ

-प्रतिष्ठापना वेळ - सकाळी 11

-हस्ते - अण्णा थोरात, अध्यक्ष, अखिल मंडई गणपती मंडळ मानाचा तिसरा

गुरुजी तालीम गणपती मंडळ

-प्रतिष्ठापना वेळ - दुपारी 12.15

-हस्ते - पुनीत बालन, उत्सव प्रमुख, श्रीमंत भाऊ रंगारी सार्वजनिक गणपती मंडळ मानाचा चौथा तुळशीबाग गणपती मंडळ

-प्रतिष्ठापना वेळ - दुपारी 12. 30

-हस्ते - डॉ. दीपक टिळक, अध्यक्ष केसरीवाडा गणपती मंडळ मानाचा पाचवा

केसरीवाडा गणपती मंडळ

-प्रतिष्ठापना वेळ - सकाळी 10.00

-हस्ते - विवेक खटावकर, अध्यक्ष, श्री तुळशीबाग गणपती मंडळ श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई सार्वजनिक गणपती ट्रस्ट

-प्रतिष्ठापना वेळ - सकाळी 11.10

-हस्ते - श्रीकांत शेटे, अध्यक्ष, कसबा गणपती सार्वजनिक मंडळ अखिल मंडई गणपती मंडळ -

-प्रतिष्ठापना वेळ - दुपारी 12. 00

-हस्ते - राजाभाऊ टिकार, अध्यक्ष, तांबडी जोगेश्‍वरी गणपती मंडळ श्रीमंत भाऊ रंगारी सार्वजनिक गणपती मंडळ

-प्राणप्रतिष्ठा वेळ - सकाळी 11. 00

-हस्ते - प्रवीण परदेशी, अध्यक्ष, गुरुजी तालीम गणपती मंडळ प्रतिष्ठापनेसाठी शुभ मुहूर्त

गणपती बाप्पाच्या प्रतिष्ठापनेसाठी शुभ मुहूर्त पहाटेपासून दुपारपर्यंत असणार आहे. त्यामुळे भाविकांची गडबड होणार नाही. दाते पंचांगकर्ते मोहन दाते म्हणाले, ""प्रतिष्ठापनेसाठी ब्रह्ममुहुर्तापासून म्हणजे पहाटे 4.47 पासून दुपारी 1.57 पर्यंत शुभ मुहूर्त आहे.

