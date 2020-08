...म्हणून विड्याच्या पानांवर गणपती म्हणून सुपारी ठेवली जाते

पुणे : लहानापासून ते मोठ्यापर्यंत सर्वांच्या लाडक्या बाप्पाचे आज आगमन होत आहे. बाप्पा येणार म्हणलं तर प्रत्येक कुटुंबापासून ते सार्वजनिक मंडळापर्यंत सर्वत्र बापाच्या आगमनाची तयारी सुरु असते. प्रत्येक शुभकार्यात बाप्पाला प्रथम पूजेचा मान असतो. घरातल्या पूजेपासून ते लग्नसमारंभातपर्यंत प्रत्येक पूजेवेळी विड्याचे पान आणि त्या पानांवर ठेवलेली सुपारी. विड्याच्या पानावर ठेवल्या जाणाऱ्या सुपारीला गणपतीची सुपारी असे का म्हणले जाते, माहितीय का? तेच आज आपण जाणून घेऊयात. भारतीय संस्कृतीमध्ये प्रत्येक पूजेवेळेस गणपती म्हणून सुपारीची प्रतिष्ठापना करून त्याची पूजा केली जाते. सुपारी हे पूर्ण फळ आहे. कुठल्याही प्रकारची पोकळी नसलेले हे फळ आहे. प्रत्येक पूजेवेळी गणपतीची मूर्ती ठेवता येत नसल्यामुळे प्रत्येक पूजेत आपला लाडका बाप्पा सुपारीच्या रूपात तिथे हजेरी लावतो. सुपारी संस्कृती आणि मांगल्यांचं प्रतीक मानले जाते. विशेषत: भारतीय संस्कृतीमध्ये सुपारीला अतिशय महत्त्वाचं स्थान आहे. सत्यनारायणाची पूजा, जागरण-गोंधळ, विवाहसोहळा, गणेशोत्सव, दिवाळी, दसरा वास्तुशांती. प्रत्येक कार्यात सुपारी ही ठेवलीच जाते. त्याशिवाय कोणतेही धार्मिक विधी पूर्णच होत नाही. पूजेमध्ये सर्वात पहिला मान असतो तो गणपतीचा. प्रत्येक शुभकार्याचा श्रीगणेशा हा गणपतीच्या पूजनाने होतो. सुपारी हे केवळ फळ नाही, तर त्यास प्रतीकात्मक गणपतीचं रूप मानण्यात येतं. गणपती म्हणून सुपारीचीच पूजा केली जाते. तसेच हळदी कुंकवाच्या कार्यक्रमावेळेस ही पान सुपारी देण्याची परंपरा आजही सर्वत्र आहे. महेश जोशी म्हणाले, पूर्वापारपासून प्रत्येक शुभप्रसंगी विड्याचे पान आणि त्यावर सुपारी ठेवली जाते त्याला खूप महत्व आहे. कारण आपण प्रत्येक ठिकाणी गणपतीची मूर्ती घेऊन जाऊ शकत नाही. त्यामुळे सुपारीला गणेशाचे प्रतीक मानले जाते. पूजेमध्ये सर्वात पहिला मान असतो तो गणपतीचा. प्रत्येक शुभकार्याचा श्रीगणेशा हा गणपतीच्या पूजनाने होतो. त्यास प्रतीकात्मक गणपतीचं रूप मानण्यात येतं. गणपती म्हणून सुपारीचीच पूजा केली जाते.म्हणून कोणतीही पूजा-अर्चा करताना विड्याच्या पानांवर गणपती म्हणून सुपारी ठेवली जाते.

