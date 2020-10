अमेरिकन कवयित्री लुईस ग्लूक यांना साहित्यातील नोबेल

नवी दिल्ली- साहित्यातील सन 2020 चा नोबेल पुरस्कार अमेरिकेच्या कवयित्री लुईस ग्लूक (Louise Glück) यांना जाहीर झाला आहे. लुईस यांच्या अद्वितीय काव्य रचनेसाठी हा पुरस्कार त्यांना जाहीर करण्यात आला आहे.

कवयित्री लुईस या येल विद्यापीठात इंग्रजीच्या प्राध्यापक आहेत. त्यांचा जन्म 1943 मध्ये न्यूयॉर्क येथे झाला होता. लुईस यांना १९९३ मध्ये साहित्य विभागात पुलित्झर पुरस्काराने सन्मानित करण्यात आले होते.

2019 मध्ये साहित्याचा नोबेल पुरस्कार मुळचे ऑस्ट्रियाचे असलेले पीटर हँडका यांना देण्यात आला होता.

BREAKING NEWS:

The 2020 Nobel Prize in Literature is awarded to the American poet Louise Glück “for her unmistakable poetic voice that with austere beauty makes individual existence universal.”#NobelPrize pic.twitter.com/Wbgz5Gkv8C