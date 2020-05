कोरोनामुक्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या चीनमध्ये २३ नवे रुग्ण

बीजिंग - कोरोनामुक्तीकडे वाटचाल करणाऱ्या चीनमध्ये नवे रुग्ण आढळण्याचे प्रमाण पुन्हा वाढत आहे. देशात आज कोरोनाचे २३ नवे रुग्ण आढळून आले असून त्यापैकी एक जण ‘कोरोनामुक्त’ वुहान शहरातील आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना उद्रेकाचा पहिला केंद्रबिंदू असलेल्या वुहानमध्ये चीनने कठोर नियम लागू करत हे शहर कोरोनामुक्त केले होते. मात्र, येथे काही रुग्ण आढळल्याने संसर्गाची दुसरी लाट रोखण्यासाठी या शहरातील सर्व ११ लाख लोकांची चाचणी घेतली जात आहे. यातूनच एक कोरोना रुग्ण आज आढळला. नव्या २३ रुग्णांपैकी सहा जणांमध्ये कोरोनाची लक्षणे दिसून आली, तर १७ जणांमध्ये कोणतीही लक्षणे निर्माण झाली नाहीत.

