मेक्‍सिको सिटी : मेक्‍सिकोच्या पूर्व भागातील कोट्‌झकोलकोस या शहरातील एका क्‍लबमध्ये बंदूकधाऱ्यांनी केलेल्या गोळीबारात 25 जण ठार आणि 11 जण गंभीर जखमी झाले. गोळीबारानंतर हल्लेखोरांनी क्‍लबला आगही लावली.

मेक्‍सिकोच्या व्हेराक्रुझ प्रांतात घडलेली ही तिसरी हिंसक घटना आहे. या प्रांतात अमली पदार्थांच्या तस्करांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे या भागात मादक पदार्थांच्या व्यापारामुळे हिंसाचाराच्या अनेक छोट्या-मोठ्या घटना सतत घडत असतात.

बेकायदेशीररित्या मादक पदार्थांची वाहतूक आणि अमेरिकेसाठी मानवी तस्करीसाठी हा लोकप्रिय मार्ग समजला जातो. प्रतिस्पर्धी टोळ्यांचा प्रदेश आणि वर्चस्वासाठी या भागात सतत टोळीयुद्धे होत असतात.

गेल्या वर्षी ड्रग कार्टेलमधील बळींची एक सामूहिक कबर सापडली होती. ज्यामध्ये 166 लोकांच्या कवटी सापडल्या. त्याअगोदर 2017 मध्येही 250 जणांची एक सामूहिक कबर सापडली होती.

VIDEO: At least 23 people were killed and 13 badly wounded in a fire that was likely caused by an attack at a bar in #Coatzacoalcos, eastern Mexico, prosecutors say pic.twitter.com/qMWMJoiFAp

— AFP news agency (@AFP) August 28, 2019